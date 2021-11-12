«Речь не про клубничку»: Захар Прилепин объяснил, что случилось на первой встрече Владимира Кехмана и труппы театра после увольнения Эдуарда Боякова

Писатель и все еще завлит театра договорился с новым генеральным директором по поводу постановки спектакля про женщин Сергея Есенина Фото: Кадр видео

После того, как обанкротившийся бизнесмен Владимир Кехман пришел строить МХАТ им. Горького и сорвал портрет прежнего худрука Эдуарда Боякова, все вздрогнули: пропал дом, что будет с паровым отоплением? Новый гендир заявил об отсутствии денег на счетах театра и закрытии «гостевых» спектаклей со звездами. Сказал, что сильно урежет технический штат вверенного ему культурного учреждения. Пообещал 1 миллион зрителей и 1 миллиард прибыли от спонсоров к 2024 году. Но что за постановки останутся в репертуаре — пока неизвестно.

Свет пролил завлит МХАТ им. Горького Захар Прилепин. Он отметил, что с новым руководителем театра удалось договориться по поводу премьеры спектакля «Женщины Есенина» по его же книге «Есенин. Обещая встречу впереди» (выходила также в серии ЖЗЛ).

- Естественно, по жизнеописанию ставить спектакль невозможно, - объяснил Захар в видео, опубликованном на его Youtube-канале и записанном в Бункере на Лубянке. - Но у Эдуарда Боякова возникла идея, что надо вычленить одну линию и делать пьесу по ней, то есть адаптировать для театра. Я предложил поднять «гендерный вопрос», то есть поставить спектакль про женщин Есенина. Не потому что нужна клубничка, дело не в этом. Просто это хорошо иллюстрирует все события его жизни. На основе моего текста замечательный драматург Елена Исаева сделала пьесу. И вот мы уже год готовим спектакль. Все артисты растут вместе с этой постановкой: Екатерина Волкова играет Айседору Дункан, она была женой поэта (Эдуарда Лимонова) и Дункан — тоже. Занята в спектакле и Алиса Гребенщикова, дочь Бориса Гребенщикова. Так что такой семейный спектакль получается.

Несмотря на то, что Кехман решил в перспективе отказаться от спектаклей «Лес», «Сцены из супружеской жизни», «Чудесный грузин» и многих других, где участвуют приглашенные звезды, а вот постановку по книге Прилепина отменять не стали.

— Премьера запланирована на 3 и 4 декабря, — сообщил писатель. — Билеты скоро поступят в продажу. С новым директором Владимиром Кехманом этот вопрос мы обговорили. И спектакль решили доделать, не стали его губить. Что и замечательно. На первой же встрече Кехмана с артистами я сказал, что есть не только доронинские традиции, которые мы, безусловно, уважаем, но и определенный сгусток энергии, набранный в результате трех лет работы Эдуарда Боякова. Появился концепт театра, множество постановок. Были удачи. Надеюсь, что спектакль про Есенина будет тоже такой удачей. Какой будет форма нового МХАТ им. Горького, пока никто не знает. Никаких решений принято не было.