«Фигура - топчик»: 40-летняя Ксения Собчак разделась на пляже

Ксения Собчак. Фото: Инстаграм

Неделю назад Ксения Собчак отметила 40-летие: телеведущая отпраздновала юбилей в Италии. Едва вернувшись в Россию, знаменитая блондинка снова улетела на отдых. Ксения вместе с сыном Платоном проводит отпуск в Дубае. В Инстаграме Собчак опубликовала свою пляжную фотографию в бикини. Телеведущая позирует в весьма открытом купальнике, стоя рядом со спасательным кругом.

- Спасатель Малибу на минималках. С международным Днем фитнеса, товарищи! – поздравила Собчак своих подписчиков.

Ксения имеет полное право праздновать День фитнеса: она проводит много времени в спортзале и может по праву гордится своей фигурой. Телеведущая продемонстрировала подтянутый пресс, тонную талию и стройные ноги. «Фигура топчик», «Ксения Анатольевна, вы клевая», «Фигура огонь», «Лучший стимул вынуть изо рта шоколадку и пойти в спортзал», - написали фолловеры в комментариях.

Телеведущая отдыхает в Арабских Эмиратах. Фото: Инстаграм

В Инстаграме Ксения высказалась по поводу отдыха в столь популярных у россиян Арабских Эмиратах. Телеведущая призналась, что ей не очень нравится Дубай, но в холодное время года этот курорт – почти единственная возможность отдохнуть на теплом море с ребенком без изнуряющего длительного авиаперелета.

- Дубай - для меня странное место. Здесь все немножко пластиковое, такой глобальный «Дубай-дизайн» и все про «казаться», а не быть. Но далее я задаюсь справедливым вопросом , и хочу переадресовать своим подписчикам -путешественникам: где еще в ноябре-декабре есть теплое море,вкусные рестораны, нормальный сервис, не более 5 часов лета от Москвы , и инфраструктура для детей? Мне кроме Египта в голову ничего не приходит, - считает телеведущая.

К слову, поездка в Италию, где звезда отметила свое 40-летие, у Ксении организовалась спонтанно. В России объявили длинные выходные из-за вспышки COVID-19, и Собчак решила провести это время за границей. Телеведущая объявила, что не желает сидеть дома на карантине, поэтому улетает за рубеж.

- Я привилась, причем давно, - заявила 39-летняя теледива. - Почему я должна страдать из-за несознательных граждан и Егора Бероева (напомним, актер выступает против вакцинации - Ред.), из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет? Ну и потом, я человек крайне рациональный, и не понимаю почему с такими жуткими цифрами заболевания рестораны и спортзалы представляют угрозу, а метро - нет? Это как? Закрывать либо все, либо ничего. Поэтому улетаю туда, где карантина решительно нет.