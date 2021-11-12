Как пережить 11 класс: советуют вчерашние выпускники

Подготовка к ЕГЭ, сумасшедшая занятость, напряжение – учеба в выпускном классе – не сахар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовка к ЕГЭ, сумасшедшая занятость, напряжение – учеба в выпускном классе – не сахар. KP.RU поговорила с выпускниками, которые рассказали, о том, как они себя чувствовали в 11 классе и что им помогло не сдаться и поступить в вузы. Одиннадцатиклассники, мотайте на ус.

Виктор, студент 1 курса МГТУ им. Баумана

В 11 классе мне категорически не хватало свободного времени. Но когда я поступил в вуз, понял, что тогда его было предостаточно. Естественно, как и любого человека, иногда меня настигала лень и пропадало желание делать что-либо. В такие моменты я позволял себе небольшой отдых, после чего с двойной силой начинал готовиться.

Мне повезло, эмоциональное выгорание обошло меня стороной, но были случаи, когда мозг говорил: “Все, я больше не могу”. В такие моменты стоит отвлечься : позаниматься спортом или сходить погулять. Главное - не забывать о развитии и не пускать всё на самотёк.

Безусловно, 11 класс - время сильных стрессов. В основном, самые большие страхи сопровождали меня вначале 11 класса и за неделю до ЕГЭ. В какой-то момент я понял, что нет никакого смысла бояться, ведь это только мешает мне развиваться. Но мандраж перед экзаменами никто не отменял. Я думаю, он был и будет у каждого, и, к сожалению, от него никуда не деться.

Сейчас я студент МГТУ им. Баумана, но для такого результата я упорно и регулярно занимался. Во время подготовки важно понимать, нужно ли тебе это самому. Никакие слова родителей и учителей не смогут повлиять на твое желание. Временами было сложно, но при осмыслении того, зачем нужны эти трудности, появляется дополнительный стимул работать над собой.

Алина, студентка 1 курса МГУ

С одной стороны, было непросто готовиться сразу к четырем предметам, но с другой, мне было не так сложно, как могло бы казаться. Я каждый день что-то повторяла, учила, но это никогда не казалось мне каторгой или обязаловкой. Я училась, потому что мне нравилось, а не потому. что так хотела мама или мои учителя. Наверное, поэтому я не испытывала трудностей с учебой, ведь я делала это с удовольствием.

Несмотря на то, что учеба не доставляла мне сильного дискомфорта, я столкнулась и с таким явлением, как прокрастинация. Я откладывала уроки на последний момент, что потом выливалось в долги и недосып. Это было моей самой главной проблемой, потому что с этим, действительно, трудно бороться. Иногда очень хочется посмотреть фильм, полистать ленту в социальных сетях вместо учебы, что как раз и мешало готовиться к экзаменам.

В данной ситуации мне всегда помогали мои близкие, которые заставляли меня отвлечься, пойти в кино с друзьями, развлечься, также мне помогал отдых от учебы. Я читала книги, смотрела фильмы или же вообще ничего не делала. После такого полноценного отдыха через пару дней у меня снова возникало желание учиться.

Я хотела бы посоветовать всем выпускникам не откладывать все на последний момент и делать вовремя, чтобы потом не возникало проблем. Сейчас я учусь в университете и поэтому могу точно сказать, что только благодаря правильному планированию вы сможете совмещать и учебу, и отдых.

Одиннадцатый класс – это последний год в школе, считайте, последний год детства! Поэтому нужно как можно больше времени проводить со своими одноклассниками и друзьями, но не во вред учебе. Этот последний год нужно провести так, чтобы это запомнилось на всю жизнь. Ведь отдых и воспоминания важны так же, как и учеба.

Поговорили со студентами-первокурсниками, которые по прошествии времени поняли, что делали не так в выпускном классе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрий, студент 1 курса МГУ

С возникшими трудностями в 11 классе, мне очень помогали справиться друзья и знакомые. Мне говорили, что все получится, и я справлюсь. Поддержка близких действительно придавала мне сил.

В выпускном классе мне не хватало усидчивости, я просто был ленив. Это иногда сильно мешало мне идти к своей цели. Ближе к середине учебного года у меня началась апатия, и появилось нежелание что-либо делать. Были даже такие мысли: “Я не хочу готовиться, я устал, пусть уже все будет так, как есть”. Но буквально через пару недель это прошло. Думаю, у многих ребят наступает подобный период в определенный момент, когда появляется желание всё бросить и остановиться на половине пути. Но мои результаты стали ухудшаться, и я снова начал работать.

Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, я бы изменил свое отношение к учебе. Ведь времени было достаточно, чтобы готовиться постепенно. Поэтому будущим выпускникам я бы посоветовал учиться и не упускать время. ЕГЭ - это период, который нужно просто пройти, перешагнуть, получить свои баллы и поступить в вуз. В будущей жизни, в том числе и в университете, эти баллы обнуляются и больше вам не пригодятся. Поэтому сдача экзаменов - это всего лишь маленькая цель на пути к большой!

Анна, студентка 1 курса НИУ ВШЭ

Первое время психологически было сложно свыкнуться с мыслью, что ЕГЭ отчасти определяет твоё будущее. И я понимала, что все усилия, приложенные к подготовке сейчас, окупятся в будущем при сдаче экзамена. Поэтому в начале учебного года я наладила тайм-менеджмент и старалась распределять нагрузку равномерно. Это очень помогало мне не выгорать во время учебы.

Моим самым большим страхом в 11 классе был страх не оправдать свои же собственные ожидания, т.е. не поступить в вуз моей мечты. Мне было страшно просто не сдать ЕГЭ. Я думала: “А вдруг я просто возьму и не смогу перейти порог?” Тогда эта мысль не давала мне покоя, но, как ни странно, именно она и была одним из моих двигателей.

Ещё мне очень помогал сон, им нельзя пренебрегать. А еще, для лучшего усвоения информации я повторяла материал периодами. То есть, в первый день я перечитывала информацию один раз, потом утром перечитывала ещё раз, затем через несколько дней опять, и уже потом я бегло ориентировалась в темах, которые так прорабатывала.

Выпускникам советую начинать готовиться как можно раньше, а также хорошо отдыхать. Я верю, что залог успеха - это не только продуктивная подготовка, но и отдых. Постарайтесь распределять своё время с умом! Это помогало мне не впадать в депрессию и не думать о том, что я делаю что-то не так. Настройте себя на хороший результат, пропишите ваши цели на листочке и поставьте перед собой, они будут вас мотивировать идти дальше и не сдаваться при первых трудностях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему российские школьники не справляются с "домашкой". Отвечают учителя

Просиживают над ней вдвое больше разрешенного времени, а в конце концов списывают или просят помощи у родителей (подробности)