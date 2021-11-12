Архангельский ЦБК представил оценку экологической эффективности внедрения наилучших доступных технологий

Архангельский ЦБК представил оценку экологической эффективности внедрения отраслевых наилучших доступных технологий. Фото: Shutterstock.

Архангельский ЦБК представил оценку экологической эффективности внедрения отраслевых наилучших доступных технологий (НДТ) в рамках 16-й международной выставки целлюлозно-бумажной, лесной, перерабатывающей и упаковочной промышленности PAP-FOR. Крупнейший в Восточной Европе бизнес-форум для предприятий лесоперерабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли проходит с 9 по 12 ноября в Санкт-Петербурге. В заключительный день выставки главный эколог Архангельского ЦБК Евгения Москалюк на сессии «Экологическая повестка – задачи и решения для отрасли ЦБП» рассказала о том, как изменилось воздействие предприятия на окружающую среду после внедрения на производстве самых современных технологий.

- В результате внедрения наилучших доступных технологий, безусловно, фиксируется комплексное снижение нагрузки на окружающую среду при увеличении производительности производства, - отметила Евгения Москалюк.

По ее словам, назрела необходимость срочно решать задачи, связанные с внедрением системы экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий. Для предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, важно создавать доступные условия для модернизации производства. Для этого необходимо сформировать нормативную базу, основанную на принципах технологического нормирования. Потребности предприятий соответствуют национальными стратегическими целями и задачами, однако необходимо обновить нормативные акты, связанные с организацией природоохранной деятельности предприятий в новых условиях и регулирующие получение комплексного экологического разрешения.

В ходе сессии Архангельский ЦБК предоставил для обсуждения экспертного сообщества свои предложения по предстоящему пересмотру отраслевого справочника по наилучшим доступным технологиям, а также обозначил главные вопросы, возникающие после этапа получения комплексного экологического разрешения и проекты их решений. В том числе представители ЦБК предложили Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «БУМПРОМ») проводить мониторинг результатов работы компаний по получению комплексного экологического разрешения и прохождения государственной экологической экспертизы, а затем по его итогам в случае необходимости принимать корректирующие меры с участием предприятий.