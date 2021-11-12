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Политика12 ноября 2021 13:39

Шойгу с Лавровым обсудят в Париже проблемы Африки и Украины

В формате "2+2" участники встречи обменяются мнениями по проблемам в сфере безопасности
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
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Основными темами переговоров станут вопросы международной безопасности, региональной проблематики, проблемы в сфере безопасности и недопущение инцидентов в ходе военной деятельности. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Основными темами переговоров станут вопросы международной безопасности, региональной проблематики, проблемы в сфере безопасности и недопущение инцидентов в ходе военной деятельности. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

В Париже началось заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2». С российской стороны в нем приняли участие министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, с французской - министр Вооруженных сил Флоранс Парли и министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Особое внимание коллеги собираются уделить вопросам стратегической стабильности и европейской безопасности, нераспространения и контроля над вооружениями, предотвращения гонки вооружений в космосе, а также отношениям Россия-ЕС и Россия-НАТО.

Министры обороны планируют обменяться мнениями по актуальным региональным вопросам, среди которых Украина, Афганистан, Иран и Ливия, собираются обсудить ближневосточное урегулирование, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке.

Основными темами переговоров станут вопросы международной безопасности, региональной проблематики, проблемы в сфере безопасности и недопущение инцидентов в ходе военной деятельности.

Отметим, что Форум проводится ежегодно, по очереди в Париже и в Москве. 9 сентября 2019 в столице России состоялось 12-е заседание Совета, а следующее было перенесено из-за пандемии. Формат Совета предполагает обязательное участие министров иностранных дел и обороны России и Франции.

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