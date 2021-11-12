Ольга Тимофеева отметила, что «Единая Россия» добилась восстановления финансирования общественных организаций

Речь в первую очередь о таких известных организациях, как «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Боевое братство», «ВоИн», Российская Ассоциация Героев, Союз ветеранов Афганистана и другие. Впервые субсидии получат «Российский Красный Крест», «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» и «Бессмертный полк России». Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева («Единая Россия»).

Рост финансирования общественных организаций составил миллиард рублей по сравнению с той цифрой, которая предусматривалась трехлетним бюджетом на 2022 год. За такими организациями — тысячи людей, подчеркнула Ольга Тимофеева.

«Они помогают ветеранам, работают с детьми, защищают права, ведут большую патриотическую работу, сохраняют память. Через них идет большая адресная поддержка людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях», — отметила общественный активист.

Необходимо проконтролировать, чтобы каждый рубль, который уйдёт в общественные организации, дошел до людей, подчеркнул в свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев (фракция «Единой России»).

«Чтобы они могли сейчас реабилитироваться, могли ездить на отдых, восстанавливать свое здоровье. При возможности будем стараться сделать так, чтобы дополнительные средства поступали в эти организации», — сказал он.

Как отметил заместитель председателя общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Ляпин, внесенные поправки позволят значительно увеличить количество людей, которые пройдут необходимое лечение.

«Среди ветеранов войны в Афганистане много пожилых людей, которые нуждаются в постоянном наблюдении, в том числе и в реабилитации. Из-за коронавируса в 2020 и 2021 году многие из них не могли поехать на лечение. И потребности возрастают с каждым годом. Это очень нужные нам поправки», — заключил эксперт.

Напомним, 28 октября фракция «Единой России» поддержала бюджет в первом чтении. Партия подготовила ряд поправок ко второму чтению бюджета. В том числе — по социальному развитию села и комплексному развитию сельских территорий, развитию спортивной инфраструктуры на селе и в малых городах, поддержку регионов в вопросах строительства и ремонта муниципальных и региональных дорог.