Ворлдскиллс создает Точки кипения «бульона» из рационализаторских идей

Екатерина Кузнецова, директор департамента по работе с промышленностью и развитию новых компетенций Агентства Ворлдскиллс Россия

С 2021 года Агентство Ворлдскиллс Россия стало оператором одного из новых направлений нацпроекта «Производительность труда». Перед Агентством стоит амбициозная задача - сформировать движение рационализаторов. Именно движение, а не сообщество: эти люди, объединенные общей целью, двигаются в одном направлении и сообща решают одну большую задачу.

Отправной точкой возрождения всероссийского движения стал первый Кубок по рационализации и производительности, который прошел 25-29 октября 2021 года в Екатеринбурге в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech. О том, как он проходил, читайте здесь.

КУБОК – ТОЧКА СБОРКИ ДВИЖЕНИЯ

- Кубок собрал лучших рационализаторов, инноваторов, конструкторов, технологов страны, которые демонстрировали свои возможности в оптимизации производственных процессов, умение работать над внедрением новых технологий и со стартапами. Но еще до Кубка было понятно, что одной стартовой площадки для движения рационализаторов будет мало. Поэтому появилось второе направление – промышленные Точки кипения Hi-Tech . Они создаются на предприятиях, которые плотно работают над повышением производственной эффективности. В начале года среди них были отобраны 15 предприятий, на базе которых в этом году открываются промышленные Точки кипения Hi-Tech. В будущем они станут площадкой для рационализаторов регионов, - рассказала Екатерина Кузнецова.

Точки кипения Hi-Tech – это территория коллективной работы, диалога и эксперимента. Они создаются для развития сотрудников предприятий через различные формы и методы работы с задачами рационализаторства. Точки кипения представляют собой специализированные локации. Например, мастерские, проектные или инженерные лаборатории. Благодаря единой логике работы на их основе будет формироваться инфраструктура с качественным набором образовательных и акселерационных программ, а также календарем ключевых событий.

Екатерина Кузнецова назвала еще одно направление работы Агентства в рамках нацпроекта «Производительность труда» – это создание Корпоративных центров опережающей подготовки. В этом году их тоже 15.

В чем их задача? Например, на предприятии есть команда рационализаторов, которые хотят внедрить некую эффективную идею. Но зачастую это трудно сделать без профессиональных внедренцев. Они – своего рода команда поддержки, которая способна «докрутить» идею и помочь ее реализовать. Подготовкой таких внедренцев и занимаются корпоративные Центры опережающей подготовки, используя эффективный инструментарий и методики Ворлдскиллс.

КУБОК ПОМОГ ПРОИЗВОДСТВУ

С одной стороны, это были соревнования. 29 команд из 15 регионов боролись за призовые места в трех соревновательных блоках – «Оптимизация», «Инновации», и «Рационализация». С другой стороны, все задания были взяты из реальной практики – конкурсанты должны были решить конкретные производственные задачи, поставленные предприятиями. Например, оптимизировать операцию по загрузке полистирола в бункер литьевой машины, ускорить сборку блока для шкафа автоматизированной системы управления, «прокачать» приложение «Ассистент водителя», сделав его комфортным при работе в полях.

- Задания были получены от промышленных предприятий, а в Кубке участвовали конкурсанты из разных отраслей. Но все эксперты отметили, что интересные решения предложили даже те, кому не приходится на работе держать в руках промышленный инструмент. Как видим, рационализаторство – это надпрофессиональный навык. Если ты видишь, где можно устранить потери, как оптимизировать производственный процесс, то не важно, где ты работаешь – на авиастроительном заводе, или в сельскохозяйственной компании, - поделилась мнением Екатерина Кузнецова, - Конкурсанты выдали результаты, которые предприятия совершенно точно возьмут в работу. Например, после Кубка я пообщалась с генеральным директором Уральского электромеханического завода Станиславом Богоявленским, и он сказал, что очень доволен решениями, которые предложили команды, а вся документация по сборке блоков уже передана на завод.

ГОРИЗОНТЫ РАСШИРЯЮТСЯ

По словам Екатерины Кузнецовой, такие события, как Кубок рационализаторов и чемпионат WorldSkills Hi-Tech, важны с точки зрения налаживания связей как между компаниями, так и между людьми внутри одной корпорации. Приезжая на соревнования, они знакомятся, обмениваются опытом, и продолжают общаться, несмотря на то. что их зачастую разделяют тысячи километров.

- На Кубке происходит своего рода «перекрестное опыление» идеями. Но он проходит только один раз в год, да и физически не может вместить всех желающих. Поэтому создаются Точки кипения Hi-Tech, как постоянно действующая инфраструктура для рационализаторов. Она функционирует в режиме 24/7 и открыта для всех направлений и мероприятий. Точка кипения - очень точное название, потому что в ней должен завариться «бульон» из рационализаторов, экспертов Ворлдскиллс, стартапов НТИ, представителей научных кругов. Я верю, что такое сгущение технологических пассионариев должно дать на выходе новые прорывные решения повышения эффективности производства, - рассказала Екатерина Кузнецова.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Три соревновательных блока будут представлены на Кубке и в следующем году. А вот их содержание будет развиваться. Если в этом году задания были «промышленные», то на втором Кубке, скорее всего, будут представлены задания от строительной отрасли и сельского хозяйства. А это придаст новый импульс развитию движения российских рационализаторов.

- Совместная задача Агентства Ворлдскиллс и предприятий – поддержка, мотивация и дальнейшее развитие рационализатора. Чем, кстати, занимаются Точки кипения, где эксперты объясняют, как раскрыть потенциал сотрудника, какие мероприятия на предприятии надо проводить, чтобы деятельность рационализаторов стала более эффективной. Но без активного включения со стороны предприятий сделать это сложно. Поэтому мы будем работать с ними в коллаборации и двигаться в одну сторону, - отметила Екатерина Кузнецова.