VK Видео впервые в России показывает короткометражные сериалы французской компании Studio+

Это новая видеоплатформа, которая объединила видеоресурсы ВКонтакте и ОК

На новой видеоплатформе VK Видео появились мини-сериалы от Studio+, подразделения кинокомпании StudioCanal, которая входит в крупнейший французский медиахолдинг Canal+. Сериалы будут эксклюзивно доступны для зрителей VK Видео в течение шести месяцев.

VK Видео — новая видеоплатформа, которая объединила видеоресурсы ВКонтакте и ОК, а также всех продуктов компании VK. Ранее VK Видео обновила раздел «Видео» ВКонтакте и открыла для пользователей социальной сети доступ к широкой библиотеке контента в высоком качестве — до Full HD и 4К.

ВКонтакте, впервые в России, появились 16 сериалов из Франции — страны, которая подарила миру кинематограф, «новую волну», Бриджит Бардо и Люка Бессона. В социальной сети стали доступны сериалы производства компании Studio+. Среди них — работы «Глубина», «Мадам Голливуд» и «Мёртвый угол».

«Глубина» — драма о спорте и семейных узах

Сериал помогает погрузиться в мир подводного плавания. В центре сюжета — молодая спортсменка Нелли и её брат-близнец, который погибает на чемпионате мира по фридайвингу. Его обвиняют в недостаточной подготовке и халатности. Нелли убита горем и хочет очистить имя своего брата. Она решает сама заняться этим видом спорта и выяснить, что на самом деле скрывается под водой.

В ролях — Орнелла Мути и Катерина Мурино, звезда фильма «Казино Рояль».

Выжить любой ценой: «Мадам Голливуд»

Сериал рассказывает об известной топ-модели по имени Кэндис. Всё начинается с того, что она просыпается у себя дома и не может найти следов своей соседки Рене. Вскоре Кэндис понимает, что оказалась пленницей в собственной квартире — в заложниках у некой «Мадам Голливуд». Она отдаёт приказы, которым нужно подчиняться, чтобы сохранить жизнь.

Затем Кэндис ждёт ещё одно страшное открытие: Рене прикована к стене. За пытками соседки приходится наблюдать через экран в гостиной. Удастся ли подругам спастись от рук бесчеловечного маньяка?

Режиссёр картины, Оливье Аббу, дважды экранизировал историю «Мадам Голливуд»: в 2007 и 2016 годах. Пользователям ВКонтакте станет доступна более свежая версия сериала.

«Мёртвый угол» — фантастика о подпольных боях

Сюжет разворачивается в вымышленном мире, где подпольные бои — это процветающий бизнес. Зрителей ждут сражения банд и противостояния кланов, магия и зомби.

Главный герой сериала, Тьяго, когда-то потерял всё состояние и репутацию. Чтобы вернуть их, он возвращается на ринг вместе с другом Лукасом. Глава банды и владелица бизнеса, Мэй Розана, впечатлена способностями Лукаса. Но Тьяго не позволит своему другу стать рабом.

Режиссёром сериала стал Фредерик Берт. Среди его работ — сериал «Мунч» о юристке, которая защищает невиновных и восстанавливает справедливость.

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Интересы Studio+ в России и СНГ представляет дистрибьюторская компания THEMA RUS (группа компаний Canal+ International).

THEMA RUS, дочерняя компания французского дистрибьютора THEMA (группа компаний Canal+ International), представляет интересы более 10 телеканалов и производителей контента, имеет прочные отношения с основными телевизионными и видеоплатформами в России и СНГ, благодаря опыту в области распространения контента, телевизионного пакетирования и разработки маркетинговой стратегии. THEMA имеет разнообразный портфель линейных HD- и 4K-каналов и VOD-контента, охватывающий широкий спектр тематических областей, таких как сериалы, искусство, музыка, познание, спорт и стиль жизни.

Новая видеоплатформа VK Видео стала крупнейшей в России уже на старте: её активная уникальная ежедневная аудитория составила 40 миллионов человек. До конца года на видеоплатформе вырастет количество профессионального контента — в том числе за счёт плотной работы с более чем 80 ключевыми правообладателями. Также VK Видео планирует сфокусироваться на линейке эксклюзивного контента.