Финнам дадут право законно узнать, сколько зарабатывают коллеги

Министерство здравоохранения предложило, а премьер-министр страны Санна Марин поддержала разработку закона, позволяющего работникам узнать у работодателя зарплаты коллег. Фото: Shutterstock

Министерство здравоохранения предложило, а премьер-министр страны Санна Марин поддержала разработку закона, позволяющего работникам узнать у работодателя зарплаты коллег. Всегда же интересно заглянуть в карман соседа по офису: а вдруг он за ту же работу больше получает?

Впрочем, одного праздного интереса мало. Нужно, чтобы у человека появились обоснованные подозрения, что мужчины и женщины получают неравную зарплату за одинаковый труд.

По словам министра по вопросам равноправия (есть в Финляндии и такое ведомство!) Томаса Блумквиста (почему на такой должности мужчина — решительно непонятно), устранение неоправданной разницы в оплате труда становится приоритетом правительства.

Впрочем, многим в Финляндии не нравится идея возможности на законных основаниях заглянуть в кошелек коллеге только потому, что кто-то ощущает себя обделенным. Против выступают профсоюзы — как со стороны работников, так и организации работодателей.

Первые считают закон полумерой: почему все крутится только вокруг пола? На рабочем месте могут дискриминировать по множеству принципов: национальности, возрасту, образованию, хоть по цвету штанов…

Работодатели же больше опасаются за моральный и психологический климат в коллективе, где все знают про доходы всех. Более того, обязательная прозрачность лишит хозяев бизнеса и руководителей возможности давать премии за хорошую работу и этим плохо скажется на общей производительности труда.

Впрочем, многие считают, что глава правительства продвигает закон неспроста. Марин лично заинтересована в том, чтобы этот популистский по мнению многих закон был принят до апреля 2023 года — до следующих парламентских выборов.

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