Минобороны призвало на ковидный фронт товарища «КовБАДа»

В Минобороны отметили, что «КовБАД» уже применяться для лечения военнослужащих и гражданских лиц совершенно бесплатно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые 27-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России разработали уникальную биологически активную добавку «КовБАД», которая способна снизить концентрацию коронавируса. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

- Основными компонентами БАДа "КовБАД" является экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и других веществ природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID 19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации, - заявил Кириллов.

Он также отметил, что препарат очень эффективный: «на второй день использования биологически активной добавки к пище количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз».

Как стало известно kp.ru, военные ученые работали над «КовБАДом» используя наработки коллег из Дальневосточного университета, которые давно и успешно занимаются изучением влияния морских продуктов на болезни человека и далеко в этом продвинулись.

Подобные исследования ведутся во многих институтах. Как стало известно «КП» в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунологических препаратов имени М.П Чумакова РАН выявили противоковидное действие экстракта коры дуба и укропа. Входящие в эти доступные дары природы натуральные вещества блокируют коронавирус.

В Минобороны отметили, что «КовБАД» уже применяться для лечения военнослужащих и гражданских лиц совершенно бесплатно. Но Министерство обороны выпускать активную добавку для аптечной сети пока не собирается, а выступает только как разработчик.

Попадет ли активная добавка "КовБАД" в госпиталя вместе с антиковидным десантом медиков Минобороны в Подмосковье? Пока, увы - не факт. Нужно, чтобы "КовБАДом", как и остальными наработками военных ученых заинтересовались гражданские фармацевтические компании.

Военные медики постоянно пытаются найти новые способы побороть сам коронавирус. И находят, но дальше дело не идет. Так ничем пока не закончилась история с изобретением 48-ым ЦНИИ Минобороны муказальной вакцины против ковида в виде жевательных таблеток и пастилы. Изобретение есть, а вот пастилок до сих пор нет.

Гражданские коллеги тоже не отстают в своих разработках: ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова представила министру обороны Сергею Шойгу сразу два препарата, которые помогают справиться с коронавирусом всего за неделю: ингаляции «Лейтрагином» позволяют пациентам избежать осложнения на легкие и поддерживают нормальную сатурацию больных, также продолжаются испытания лекарства от коронавируса "Мир-19", который останавливает размножение коронавируса в организме человека.

Оба препарата ученые считают не только лекарством, но и хорошей профилактикой от заболевания, которая безопасна и "не влияет на человеческий геном и иммунитет".