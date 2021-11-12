Мишустин призвал улучшить цифровые платформы, через которые набирают на работу мигрантов

Премьер Михаил Мишустин поднял тему миграции. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Нынешнее заседание Совета глав правительств СНГ должно было пройти в Бишкеке, но из-за пандемии встречу решили провести по видеосвязи.

Премьер Михаил Мишустин поднял тему миграции. Он отметил, что пандемия сказалась на миграционных потоках на территории СНГ.

- Президенты наших стран в октябре договорились о развитии сотрудничества в сфере миграции. Принято заявление, где содержатся общие подходы с учетом вызовов, которые поставила пандемия. Речь идет о необходимости актуализировать правовую базу, совершенствовать цифровые платформы для оптимизации процессов трудоустройства, включая электронный сервис «Работа без границ», - заявил Мишустин.

Напомним, Минстрой запустил пилотный проект по привлечению мигрантов из Узбекистана для работы на стройках. Десять тысяч узбекских мигрантов централизованно завезут на стройки. Как заявили в Минстрое, это позволит увеличить объемы строительства в России.

Как ранее заявлял вице-премьер Марат Хуснуллин, всего до 2024 года России нужно привлечь не менее 5 млн. трудовых мигрантов.

- Сейчас мы по поручению председателя правительства отрабатываем подходы - какие это ресурсы, как мы с ними будем работать, как сделать, чтобы они дали максимальный плюс для развития страны, - пояснял Хуснуллин.

Еще одно предложение Мишустина к коллегам по СНГ касалось соглашения о свободной торговле услугами.

- Еще больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия даст заключение соглашения о свободной торговле услугами - на их долю приходится более половины валового продукта стран Содружества, - напомнил премьер.

По его словам, в этом году партнерам по СНГ удалось продвинуться в согласовании этого документа.

- Необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким, - сказал Мишустин.

Ожидается, что соглашение будет представлено на подпись главам правительств на следующем заседании, которое состоится в мае 2022 года в Нур-Султане.

Мишустин также отметил, что экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются после пандемии.

- Так, за первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, внешнеторговый оборот - более чем на четверть, объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%, растут грузоперевозки, производство промышленной продукции, - перечислил достижения Мишустин.

По его словам, этого удалось добиться благодаря оперативным мерам, которые были приняты для обеспечения стабильности единого рынка товаров.