Меньше потребляем – меньше мусорим?

Ежегодно россияне выбрасывают около 60 миллионов тонн бытового мусора. И лишь около 4 процентов из него перерабатывается, чтобы снова приносить пользу людям. Остальное отправляется на свалки, загрязняя природу. Есть ли выход из этой ситуации, и что может сделать для решения проблемы бизнес, государство и каждый из нас?

Наш экомарарфон состоится 13 ноября с 12 до 15 часов по московскому времени. Вместе с экспертами, экологами, известными людьми, представителями бизнеса, блогерами мы постараемся ответить на самые злободневные экологические вопросы и выработать единую стратегию действий.

Миссия радиомарафона — привлечь внимание всех к проблемам экологии, к тому, что каждый из нас может реально сделать, чтобы изменить ситуацию.

Главные темы, которые предлагаются к обсуждению:

- Готов ли бизнес в России вкладывать средства в модернизацию производства на благо экологии

- Отказ от пластика или развитие его переработки: что перспективнее для природы и экономики

- Стоит ли возрождать и развивать систему сбора металлолома, макулатуры и стекла.

- Инициативы российского бизнеса по решению проблемы food waste, уменьшению количества упаковки и других отходов

- Где купил – туда и сдал: зачем российские компании собирают старую одежду, крышечки, упаковки от лекарств, и что они с ними делают

- Из мусора – в скульптуру: креативные кейсы переработки и использования пластика и других отходов.

Актуальные темы в марафоне обсудят:

- Юлия Грищенкова - Глава Представительства Немецкого общества ГИЦ ГмбХ по международному сотрудничеству в Москве;

- Ольга Иванова - Директор по устойчивому развитию Тетра Пак в России, Украине, Беларуси, странах Центральной Азии и Кавказа;

- Вячеслав Мутьев - директор по экологии Segezha Group.

Также в гости мы ожидаем:

- Сергея Хорошаева - зампреда Российского экологического движения, президента Национальной экологической компании, члена НТС ППК «Российский экологический оператор»;

- Алексея Макрушина - заместителя генерального директора ППК «Российский экологический оператор»;

- Елену Есину, Президента Общероссийского межотраслевого объединения работодателей в сфере охраны окружающей среды «Русрециклинг»

- Сергея Подойникова - директора Ассоциации переработчиков «ЭкоШинСоюз»;

Присоединяйтесь к экомарафону «Комсомольской правды»! Вместе мы сделаем планету чище!