Любовь на виражах: Американец устраивает оргии в небе за тысячу долларов

Атмосфера на «ложе любви», мягко говоря, специфическая, ведь самолет «Цессна» довольно компактен и не имеет каких-либо перегородок и тем более места для кроватей

Энтони Блейк из Лас-Вегаса производит впечатление обыкновенного летчика, управляющего небольшим двухмоторным самолетом «Цессна 414». Его изюминка заключается не в воздушном судне, а в том, как этот летательный аппарат используется. Дело в том, что Блейк - пилот дома свиданий на высоте.

Как пишет New York Post, летчик является совладельцем компании Love Cloud («Облако любви»), предоставляющей возможность молодым и не очень людям познать радость плотской любви в воздухе. За 995 долларов (71,6 тысяч рублей) желающие могут арендовать самолет на 45 минут, а, заплатив 1495 баксов (107,6 тысяч рублей), получат шанс заниматься непотребствами целых полтора часа на высоте 1,6 километра.

Атмосфера на «ложе любви», мягко говоря, специфическая, ведь самолет «Цессна» довольно компактен и не имеет каких-либо перегородок и тем более места для кроватей. Пару любовников отделяет от пилота только легкая занавеска, а на полу для удобства постелены два матраса с красной атласной простыней. Положение спасает то, что пилот, по его же собственным словам, постоянно в наушниках, и поэтому якобы не слышит возню, происходящую у него за спиной.

Неудивительно, что такая атмосфера привлекает извращенцев всех мастей и любителей горячих ощущений. За время работы у Блейка накопилась целая гора удивительных историй, которая может шокировать даже самого развязного эротомана.

Например, его самолет регулярно арендуют свингеры, готовые предаться свальному греху на высоте. Правда салон рассчитан всего на шесть человек, но, по словам капитана, туристы из Европы часто забивают его по полной для своих оргий.

Одна из самых курьезных историй, которую вспомнил Блейк, произошла во время того как на его борт поднялась обычная на вид пара. Парень и девушка не были знакомы до этого, хотя у них было кое-что общее: оба они поймали свои вторые половинки за изменой и после развода решили поехать отдохнуть в Лас-Вегас, где и встретились. Когда они вместе подошли к самолету, мужчина старался даже не касаться своей партнерши, и вообще они не выглядели парой. Однако, по словам Блейка, после полета он сфотографировал своих клиентов в непристойных позах, показывающих в камеру средний палец. Эти снимки новые любовники отослали своим бывшим супругам.

Еще одним забавным случаем стал неожиданный подарок мужу от жены, которая, не предупредив суженого, привезла его в аэропорт. Конфуз заключался в том, что до этого ничего не подозреваемый мужчина изрядно напился, поэтому через пару минут после взлета запросил экстренную посадку, чтобы не испачкать салон содержимым своего желудка.

Блейк признался, что чувствовал себя неудобно из-за ситуации и предложил паре перенести полет на другой день. Уже следующим утром в 9 часов на его мобильный поступил звонок. На проводе был тот самый выпивоха, который ошарашил пилота новостью: подружка его жены приехала в город, и они втроем решили оторваться на самолете. Отказать такой просьбе капитан воздушного судна не мог, при том что во время полета пассажиры попросили еще 30 дополнительных минут. Судя по размаху действа, там происходила настоящая оргия, при том, что утомленные клиенты даже забыли предметы нижнего белья и игрушки.

Но помимо извращенцев всех мастей самолет у Блейка заказывают и простые люди, например, молодожены или пары, которые сразу после предложения руки и сердца решают произвести «консумацию» помолвки.

Как рассказывает пилот, они вместе с компаньоном занимаются воздушным извозом более семи лет и первоначально участвовали в более традиционных воздушных развлечениях, таких как романтические ужины на высоте и свадебные церемонии в небе. Но в 2021 году компания стала чаще совершать рейсы в Лас-Вегас и подключила сексуальный формат своей деятельности, благодаря чему на них обрушился вал заказов.

Как говорит сам Блейк, ему пока ни разу не предлагали принять участие в том, что происходит за занавесками. Но даже в этом случае летчик утверждает, что не поддался бы соблазнам, ведь у самолета только один пилот. «Я люблю такие развлечения, но небо я люблю больше», - признается капитан воздушного судна.

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