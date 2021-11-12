Лучший результат в конкурсе «Гарантия качества-2021» показали торговые сети

Конкурс «Гарантия качества» вызывает все больше интереса среди производителей. Фото предоставлено организаторами конкурса

11 ноября в рамках Всемирного дня качества Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН объявил итоги международного конкурса «Гарантия качества-2021», назвав лучших производителей продуктов, представленных на территории России. Мероприятие проходит при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Минпромторга РФ.

БОЛЕЕ 900 ОБРАЗЦОВ

«Мы видим, что с каждым годом количество образцов в нашем конкурсе увеличивается. И что нам отрадно, увеличивается количество продуктов, которым присуждается золотая и серебряные медали, - отметила директор федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова Оксана Кузнецова. - Даже если продукт никакое место не занял производители возвращаются на наш конкурс с уже откорректированной рецептурой, технологией, маркировкой. Такой продукт занимает свое почетное место в реестре наших победителей».

В ходе глобальной оценки качества ведущие эксперты страны изучили, и дали свою оценку свыше 900 образцам в 29 категориях (к традиционному перечню в этом году добавилось еще две – мед и специи). Все представленные продукты прошли органолептическую оценку, проведенную аттестованными дегустаторами 10 научно-исследовательских институтов пищевой отрасли, лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях и оценку маркировки. Участие в конкурсе приняли свыше 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей из 46 регионов нашей страны и Казахстана.

«Мы постоянно поддерживаем проведение конкурса, цель которого — выявление и продвижение пищевой продукции высокого качества и ее производителей, получение объективной оценки качества и безопасности пищевых продуктов, популяризация традиционных пищевых продуктов и региональных брендов, что будет способствовать как росту доверия к производимой продукции на внутреннем рынке, так и конкурентоспособности российских товаров на международных рынках», - сообщил председатель наблюдательного совета премии «Гарантия качества», председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Первый заместитель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что профильный Комитет СФ направил обращение в адрес руководителей высших органов исполнительной и законодательной власти всех регионов России с призывом поддержать конкурс, информирования о его проведении региональных производителей пищевой продукции. Как результат в конкурсе приняли участие предприятий из более половины регионов России.

«Потенциал отечественного АПК позволяет говорить не только о нашем, внутреннем рынке, но и о высоком экспортном потенциале качественных продуктов питания на мировых рынках. При этом без улучшения имиджа российских продуктов как за рубежом, так и внутри страны практически невозможно говорить о таком прорыве и конкурентной борьбе с мировыми производителями пищевых продуктов», — отметил законодатель.

Оксана Кузнецова (вторая слева) обратила внимание, что даже если продукт никакое место не занял, производитель нередко возвращается на конкурс с уже откорректированной рецептурой, технологией и маркировкой. Фото предоставлено организаторами конкурса

ОТ СТАРТАПОВ ДО АГРОХОЛДИНОВ

Обратим внимание, что за последние три года в конкурсе приняло участие 63 региона; 213 производителей, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса, предоставили на конкурс 1717 образцов. И если в 2018 году в конкурсе «Гарантия качества» рассматривалось 384 образца продукции, то в 2021-м – 922!

«Еще 10 лет назад ни у кого не возникало вопросов к качеству ввозимых в Россию продуктов, даже если речь шла о, мягко говоря, продукции не самого высокого качества. Все молчали. Но благодаря вам эта тема привлекает все больше и больше внимания. Теперь мы видим, что продукция меняется, - обратилась к участникам конкурса вице-президент Российской академии наук Ирина Донник. – Разумеется, без научных разработок это невозможно было бы сделать».

«Мы также являемся участником конкурса на протяжении многих лет. Видим, как развивается отношение к этой награде с точки зрения наших покупателей. Как они оценивают информацию, которая выносится на этикетку. Эта продукция является наиболее приоритетной при выборе покупателя», - поделилась наблюдениями директор по качеству ассоциации розничных сетей АКОРТ Наталья Соммер.

Большую роль при формировании качества продукта играет персонал. Начиная от работников, которые стоят на линии и заканчивая директорами по качеству, производству и маркетингу. Роль образования здесь нельзя преуменьшать. Член наблюдательного совета «Гарантии качества», ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин также отметил, что в конкурсе с каждым годом принимает участия все больше малых предприятий:

«Это стартапы. Поэтому можно сказать, что конкурс «Гарантия качества» – это фактически старт для инноваций. Путевка в жизнь для многих молодых коллективов».

Впрочем, благодаря конкуренции активно развиваются целые отрасли пищевого рынка России. Например, кондитеры сегодня являются одним из флагманов агро-промышленного комплекса. Занимают ведущую роль и по объемам производства (спасибо пандемии – люди больше стали баловать себя сладким), и по объемам экспорта.

«По итогам прошлого года мы произвели почти 4 млн тонн продукции. Наша страна стала пятым по величине производителем кондитерской продукции, - отметил член наблюдательного совета конкурса, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД Вячеслав Лашманкин. - При этом мы крупные экспортеры: если удастся реализовать все планы, то по итогам года Россия войдет в топ-10 крупнейших экспортеров мира (кстати, обогнав Швейцарию – «КП»). Кондитерская продукция не является контрсанкционной, поэтому на внутреннем рынке мы на равных конкурируем с продукцией ведущих стран-производителей кондитерских изделий».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ряд мощных агропромышленных предприятий регулярно подтверждают высокое качество своей продукции. Топ-5 компаний-лидеров по количеству золотых медалей выглядит так: «Комос групп» холдинг – 20 медалей, «МПЗ Богородский» + «МПЗ Окраина» - 19, «Клинский мясокомбинат» - 16, «ТД Черкизово» - 16 и «Русский продукт» - 14 медалей. Но обязательно нужно сказать, что торговые сети, которые поставляют продукцию под своими наименованиями, являются не менее мощной силой. Так, с 2018 по 2020 годы золотые медали завоевали «Тандер» + собственное производство торговой сети «Магнит» - 35 (!) медалей, «Лента» - 24, «Агроторг» + «Пятерочка» - 23, «О’Кей» - 16 и «Дикси Юг» - 14 золотых медалей.

По итогам конкурса «Гарантия качества» 2021 мы увидели также немало знакомых названий. Например, «Данон Россия», «Унагранде Компани» и «Хлебпром» - каждая из них стала обладателем 8 золотых дипломов, различные предприятия «Тандер» - 10, «Русский продукт» - 13. Но настоящую мощь показали торговые сети. Так, компании «Дикси Юг» и О’Кей» получили по 9 золотых медалей, «Метро Кэш энд Керри» - 10, «ТС Командор» - 11, «Магнит» - 23, а «Лента» и «Пятерочка» – 46 и 48 медалей соответственно.