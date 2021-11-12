Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 16:21

Лучший результат в конкурсе «Гарантия качества-2021» показали торговые сети

Эксперты изучили и дали свою оценку свыше 900 образцам в 29 категориях
Павел ЧЕРНЫШОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Конкурс «Гарантия качества» вызывает все больше интереса среди производителей. Фото предоставлено организаторами конкурса

Конкурс «Гарантия качества» вызывает все больше интереса среди производителей. Фото предоставлено организаторами конкурса

11 ноября в рамках Всемирного дня качества Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН объявил итоги международного конкурса «Гарантия качества-2021», назвав лучших производителей продуктов, представленных на территории России. Мероприятие проходит при поддержке Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации, Министерства сельского хозяйства и Минпромторга РФ.

БОЛЕЕ 900 ОБРАЗЦОВ

«Мы видим, что с каждым годом количество образцов в нашем конкурсе увеличивается. И что нам отрадно, увеличивается количество продуктов, которым присуждается золотая и серебряные медали, - отметила директор федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова Оксана Кузнецова. - Даже если продукт никакое место не занял производители возвращаются на наш конкурс с уже откорректированной рецептурой, технологией, маркировкой. Такой продукт занимает свое почетное место в реестре наших победителей».

В ходе глобальной оценки качества ведущие эксперты страны изучили, и дали свою оценку свыше 900 образцам в 29 категориях (к традиционному перечню в этом году добавилось еще две – мед и специи). Все представленные продукты прошли органолептическую оценку, проведенную аттестованными дегустаторами 10 научно-исследовательских институтов пищевой отрасли, лабораторные исследования в аккредитованных лабораториях и оценку маркировки. Участие в конкурсе приняли свыше 130 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, фермерских хозяйств, общественного питания и торговых сетей из 46 регионов нашей страны и Казахстана.

«Мы постоянно поддерживаем проведение конкурса, цель которого — выявление и продвижение пищевой продукции высокого качества и ее производителей, получение объективной оценки качества и безопасности пищевых продуктов, популяризация традиционных пищевых продуктов и региональных брендов, что будет способствовать как росту доверия к производимой продукции на внутреннем рынке, так и конкурентоспособности российских товаров на международных рынках», - сообщил председатель наблюдательного совета премии «Гарантия качества», председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Первый заместитель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что профильный Комитет СФ направил обращение в адрес руководителей высших органов исполнительной и законодательной власти всех регионов России с призывом поддержать конкурс, информирования о его проведении региональных производителей пищевой продукции. Как результат в конкурсе приняли участие предприятий из более половины регионов России.

«Потенциал отечественного АПК позволяет говорить не только о нашем, внутреннем рынке, но и о высоком экспортном потенциале качественных продуктов питания на мировых рынках. При этом без улучшения имиджа российских продуктов как за рубежом, так и внутри страны практически невозможно говорить о таком прорыве и конкурентной борьбе с мировыми производителями пищевых продуктов», — отметил законодатель.

Оксана Кузнецова (вторая слева) обратила внимание, что даже если продукт никакое место не занял, производитель нередко возвращается на конкурс с уже откорректированной рецептурой, технологией и маркировкой. Фото предоставлено организаторами конкурса

Оксана Кузнецова (вторая слева) обратила внимание, что даже если продукт никакое место не занял, производитель нередко возвращается на конкурс с уже откорректированной рецептурой, технологией и маркировкой. Фото предоставлено организаторами конкурса

ОТ СТАРТАПОВ ДО АГРОХОЛДИНОВ

Обратим внимание, что за последние три года в конкурсе приняло участие 63 региона; 213 производителей, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса, предоставили на конкурс 1717 образцов. И если в 2018 году в конкурсе «Гарантия качества» рассматривалось 384 образца продукции, то в 2021-м – 922!

«Еще 10 лет назад ни у кого не возникало вопросов к качеству ввозимых в Россию продуктов, даже если речь шла о, мягко говоря, продукции не самого высокого качества. Все молчали. Но благодаря вам эта тема привлекает все больше и больше внимания. Теперь мы видим, что продукция меняется, - обратилась к участникам конкурса вице-президент Российской академии наук Ирина Донник. – Разумеется, без научных разработок это невозможно было бы сделать».

«Мы также являемся участником конкурса на протяжении многих лет. Видим, как развивается отношение к этой награде с точки зрения наших покупателей. Как они оценивают информацию, которая выносится на этикетку. Эта продукция является наиболее приоритетной при выборе покупателя», - поделилась наблюдениями директор по качеству ассоциации розничных сетей АКОРТ Наталья Соммер.

Большую роль при формировании качества продукта играет персонал. Начиная от работников, которые стоят на линии и заканчивая директорами по качеству, производству и маркетингу. Роль образования здесь нельзя преуменьшать. Член наблюдательного совета «Гарантии качества», ректор Московского государственного университета пищевых производств Михаил Балыхин также отметил, что в конкурсе с каждым годом принимает участия все больше малых предприятий:

«Это стартапы. Поэтому можно сказать, что конкурс «Гарантия качества» – это фактически старт для инноваций. Путевка в жизнь для многих молодых коллективов».

Впрочем, благодаря конкуренции активно развиваются целые отрасли пищевого рынка России. Например, кондитеры сегодня являются одним из флагманов агро-промышленного комплекса. Занимают ведущую роль и по объемам производства (спасибо пандемии – люди больше стали баловать себя сладким), и по объемам экспорта.

«По итогам прошлого года мы произвели почти 4 млн тонн продукции. Наша страна стала пятым по величине производителем кондитерской продукции, - отметил член наблюдательного совета конкурса, исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности АСКОНД Вячеслав Лашманкин. - При этом мы крупные экспортеры: если удастся реализовать все планы, то по итогам года Россия войдет в топ-10 крупнейших экспортеров мира (кстати, обогнав Швейцарию – «КП»). Кондитерская продукция не является контрсанкционной, поэтому на внутреннем рынке мы на равных конкурируем с продукцией ведущих стран-производителей кондитерских изделий».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ряд мощных агропромышленных предприятий регулярно подтверждают высокое качество своей продукции. Топ-5 компаний-лидеров по количеству золотых медалей выглядит так: «Комос групп» холдинг – 20 медалей, «МПЗ Богородский» + «МПЗ Окраина» - 19, «Клинский мясокомбинат» - 16, «ТД Черкизово» - 16 и «Русский продукт» - 14 медалей. Но обязательно нужно сказать, что торговые сети, которые поставляют продукцию под своими наименованиями, являются не менее мощной силой. Так, с 2018 по 2020 годы золотые медали завоевали «Тандер» + собственное производство торговой сети «Магнит» - 35 (!) медалей, «Лента» - 24, «Агроторг» + «Пятерочка» - 23, «О’Кей» - 16 и «Дикси Юг» - 14 золотых медалей.

По итогам конкурса «Гарантия качества» 2021 мы увидели также немало знакомых названий. Например, «Данон Россия», «Унагранде Компани» и «Хлебпром» - каждая из них стала обладателем 8 золотых дипломов, различные предприятия «Тандер» - 10, «Русский продукт» - 13. Но настоящую мощь показали торговые сети. Так, компании «Дикси Юг» и О’Кей» получили по 9 золотых медалей, «Метро Кэш энд Керри» - 10, «ТС Командор» - 11, «Магнит» - 23, а «Лента» и «Пятерочка» – 46 и 48 медалей соответственно.

КАРТИНА ДНЯ