Получить банковскую карту ПСБ стало еще проще и быстрее

Дебетовые карты ПСБ новые клиенты теперь смогут получить еще быстрее. Они будут отправлены в доставку на следующий день после оформления заказа. Сотрудник банка привезет «пластик» в удобное для клиента время и место. Об этом говорится в официальном сообщении банка.

Услуга бесплатная. Она доступна в семи крупных российских городах - Москве, Казани, Челябинске, Омске, Самаре, Краснодаре и Ярославле. А в скором времени география расширится еще больше – до 27 регионов страны.

- Теперь получить банковскую карту можно гораздо быстрее и без визита в офис. Мы уверены, этот сервис будет широко востребован нашими клиентами, особенно в условиях текущей эпидемиологической ситуации, - отметила Юлия Михайловская, глава департамента цифрового розничного бизнеса ПСБ.

В банке пояснили, что заказать доставку карты можно на сайте банка, в мобильном приложении и в сети Интернет. Для этого достаточно указать город, телефон и удобный адрес доставки. А чтобы получить карту на руки, клиенту достаточно иметь при себе лишь паспорт.