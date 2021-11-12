Объявлен конкурс на создание туристического комплекса на Полярном Урале

Фото: Евгений Быков/пресс-служба губернатора ЯНАО.

Правительство Ямала объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения на создание горнолыжного комплекса на горном массиве Рай-Из. Проект является основной частью туристического кластера на Полярном Урале, который входит в Стратегию развития Арктической зоны России до 2035 года. Впервые в России комплексный инвестиционный проект в туристической сфере реализуется на условиях концессии.

ВСЕГО ТРИ ЧАСА НА САМОЛЕТЕ ОТ МОСКВЫ

Территория будущего комплекса располагается на севере горного массива Рай-Из рядом с рекой Собь. Климат Полярного Урала позволит обеспечить продолжительный горнолыжный сезон, с октября по июнь, когда другие курорты не функционируют. Больше половины прогнозируемого туристического потока приходится на жителей Ямала. Географическое расположение недалеко от двух столиц, уникальная природа и этнокультурная составляющая позволят также привлечь туристов со всей страны.

Фото: Евгений Быков/пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Полярный Урал привлекает как жителей нашего региона, так и туристов со всей страны, – отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. - Всего три часа на самолете от Москвы или Санкт-Петербурга и наши гости попадают в совершенно новую атмосферу – с северным сиянием, культурой коренных народов, необычной природой. Все это в сочетании с современной горнолыжной инфраструктурой и сервисом делает наш курорт уникальным. Создание туристического кластера даст региону новые возможности для развития, диверсификации экономики и роста предпринимательства. Наша задача – сложить этот проект с максимальным привлечением частных инвестиций и механизмов государственной поддержки».

Фото: Евгений Быков/пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Арктика обладает колоссальным потенциалом для развития туристической отрасли. На Ямале не только исключительная природа, но и сохраняются уникальные традиции коренных народов Севера, есть этнокомпонент туризма. Это то место, которое вызывает желание непременно ещё сюда приехать. Строительство инфраструктуры в Арктике требует объединения усилий государства и бизнеса, а также привлечения эффективных механизмов банковского финансирования. Министерство оказывает региону всестороннюю поддержку, в том числе, в части обеспечения синергии всех участников концессии. Для нас стратегически важно, что с развитием инфраструктуры будут создаваться новые рабочие места, сможет развиваться малый и средний бизнес. Всё это в целом положительно скажется на социально-экономическом развитии Арктической зоны России», – отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Фото: Евгений Быков/пресс-служба губернатора ЯНАО.

2 ПОДЪЕМНИКА, 12 КИЛОМЕТРОВ ТРАСС…

Соглашение предусматривает развитие проекта в два этапа. На первом инвестор должен создать не менее 12 километров горнолыжных трасс различной сложности, 2 подвесных подъемника, сервисно-туристический центр с горнолыжной школой и пунктом проката. Сеть объектов размещения должна быть представлена двумя отелями 3 и 4 звезды в общей сложности на 300 мест с ресторанами и предложениями СПА-услуг. Также планируется создание объектов досуга, которые обеспечат всесезонное функционирование комплекса. Завершение первого этапа работ планируется в течение 3,5 лет. На втором этапе предусматривается увеличение пропускной способности комплекса.

Фото: Евгений Быков/пресс-служба губернатора ЯНАО.

Общий размер привлеченных частных инвестиций оценивается в 13 млрд рублей. Бюджетное финансирование в объеме не более 7 млрд рублей будет предоставлено после ввода объекта в эксплуатацию. Проект структурирован с учетом возможности широкого привлечения инструментов федеральной государственной поддержки.

Фото: Евгений Быков/пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Мы видим масштабные планы государства по развитию транспортной инфраструктуры в рамках анонсируемого проекта СШХ. Реализация данных планов делает близким и доступным горный массив Полярного Урала. Все-таки 60 км. от аэропорта до гостиницы по хорошей дороге не так часто где встречается в мире. Имея немалый практический опыт в реализации инвестиционных проектов в области гостинично-туристической сферы, мы с партнерами с большим интересом рассматриваем участие в данном проекте и планируем побороться за возможность создания лучшего в Арктике круглогодичного семейного горнолыжного и спа-курорта», – сообщил Александр Тертычный, основатель и генеральный директор гостиничной сети «GreenFlow».

Фото: Евгений Быков/пресс-служба губернатора ЯНАО.

«Мы считаем, что это уникальное место для строительства курорта, расположенного за Полярным кругом. Яркий колорит и самобытность этой локации обязательно привлечет к себе туристов со всей России, а после пандемии и со всего мира», – отметил председатель совета директоров «УК «СТК Шерегеш» Константин Ивушкин.

Строительство комплекса позволит создать на Ямале несколько тысяч рабочих мест на самом курорте и в смежных отраслях. Проект также направлен на рост предпринимательской активности в регионе и улучшение качества услуг. Увеличение бюджетных поступлений и прирост ВРП обеспечат диверсификацию экономики региональной агломерации, объединяющей города Салехард, Лабытнанги и поселок Харп.

Фото: Евгений Быков/пресс-служба губернатора ЯНАО.

Добавим, что горнолыжный комплекс Рай-Из является частью туристического кластера на Полярном Урале. В его состав также войдет этнопарк, международная научная станция “Снежинка”, рекреационный комплекс «Харбейский», музей “Аркториум”, арктический зоопарк, уникальные природные объекты, такие как озера Большое Щучье и Хадатаёганлор.