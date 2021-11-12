Шойгу: Военно-политическая обстановка в Европе деградирует

В Париже говорили об опасности продолжения наращивания военного присутствия НАТО вблизи российских границ

- Военно-политическая ситуация в Европе продолжает деградировать, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе российско-французского Совета в формате «2+2», - сообщил замглавы российского военного ведомства Александр Фомин.

Министр отметил, что силы НАТО продолжают наращивать свое военное присутствие у границ России, что не может угрожать стратегической стабильности и безопасности Европы.

Российско-французский Совет сотрудничества по вопросам безопасности учрежден в 2002 году по решению президентов двух стран.

Глава военного ведомства указал, что "российские инициативы, направленные на повышение предсказуемости и уменьшение рисков инцидентов, остаются в силе" и призвал "совместно проанализировать имеющиеся проблемы в сфере безопасности, чтобы в дальнейшем определить шаги по деэскалации обстановки в Европе и недопущению инцидентов в ходе военной деятельности".

Шойгу напомнил, что "ситуация в мире сегодня достаточно сложная", а потому есть необходимость говорить и обмениваться мнениями по вопросам международной безопасности откровенно. Участники встречи обменялись мнениями по актуальным региональным вопросам, среди которых оказалась Украина, Афганистан, Иран и Ливия, обсудили ближневосточное урегулирование, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Африке.

Формат Совета предполагает обязательное участие министров иностранных дел и обороны России и Франции.

Напомним, в пятницу Сергей Шойгу прибыл в Париж, где началось пленарное заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате «2+2». С российской стороны в нем принял участие Шойгу и глава МИД Сергей Лавров, с французской - министр Вооруженных сил Флоранс Парли и министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Форум проводится ежегодно, по очереди в Париже и в Москве.

Российско-французский Совет сотрудничества по вопросам безопасности учрежден в 2002 году по решению президентов двух стран. Формат Совета предполагает обязательное участие министров иностранных дел и обороны России и Франции. Форум проводится ежегодно, по очереди в Париже и в Москве.