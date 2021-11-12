Нерабочая пятница. АвтоВАЗ остановил конвейер из-за отсутствия импортных запчастей

Конвейер завода "АвтоВАЗ" в Тольятти. Фото: Thomas Kurbel, DPA/TASS

«Автоваз» остановил сборку автомобилей — три нитки конвейера встали. Причина — нехватка микрочипов для электронных систем. Их поставляют по импорту, а поскольку современные автомобили нашпигованы электроникой, без чипа авто превращается в памятник: смотреть можно, а ездить — нет.

- Нехватка электронных компонентов для автомобилестроения — это общемировая проблема, - пояснил kp.ru зампредседателя первичной профсоюзной организации АО «АвтоВАЗ» Валерий Королев. - Речь об электронных платах, микросхемах, в которых применяются искусственные кристаллы. Их нам поставляют по импорту. Для того, чтобы их вырастить, требуется определенный срок. На предприятии, которое поставляет автозаводу кристаллы, как я слышал, ранее произошел пожар, это повлияло на производственный процесс. Плюс ситуация с пандемией — это тоже нарушило ритмичность поставок.

По словам собеседника, эти кристаллы применяются не только в автомобилестроении, поэтому часть из них была перераспределена на другие отрасли, в частности, на бытовую технику, и это тоже повлияло на нехватку компонентов для автомобилестроения.

- Уточню, что остановилось не все предприятие, а только три нитки конвейера, - добавил Королев. - И приказ о приостановке касается только пятницы 12 ноября. Люди отправляются в оплачиваемый простой, администрация с пониманием отнеслась к ситуации и решила ее в пользу работников. Мы как профсоюз следим за этим. В понедельник, надеемся, поставки возобновятся.

Простой оплачивается в размере двух третей средней заработной платы.

Интересно, что завод «LADA Ижевск» продолжает работать в нормальном режиме. Получается, там микрочипов хватает — почему бы тогда не прикупить? В советские времена тоже бывало, что смежники подводили, и чтобы не останавливать главный конвейер из-за какой-то мелкой деталюшки, которых в горсти две дюжины, снабженцы доставляли запчасти в коробках на самолете — обычным багажом, а то и в ручной клади, чтобы не терять время на ожидание багажа. Отчего бы не повторить? Оказывается, запчасти в Ижевске не той системы.

Ижевск. На автомобильном заводе LADA, входящем в группу "Автоваз". Фото: Алена Селезнева/ТАСС

- В Ижевске собирается LADA Vesta, на них используются другие компоненты для электроники, и они не взаимозаменяемы с тем, что используются в Тольятти, - объяснил Королев.

Вообще, с этими микрочипами завод постоянно лихорадит. По данным аналитического агентства «Автостат», на текущей неделе сборка LADA Granta велась лишь 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно, а для LADA Niva вся неделя получается нерабочей. Но Королев считает, что это временно, и ситуация с микросхемами нормализуется в 2022 году.

Однако, как сообщили kp.ru в «Автостате», дефицит автомобилей из-за нехватки комплектующих может продлиться минимум до середины 2022 года, а то и до 2023 года.

В целом же говорить о том, что АвтоВАЗ подсчитывает убытки не приходится. По данным того же «Атостата», по итогам десяти месяцев 2021 г. российские дилеры LADA продали 294422 машины, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Доля автомобилей LADA на российском рынке практически не изменилась и составляет чуть больше 22%.

Эксперт: Кризис в мировом автопроме вызван пандемией и торговой войной США против Китая

- В первую очередь дефицит микрочипов был вызван пандемией COVID-19, а также резко возросшим спросом на высокотехнологичную технику (компьютеры, ноутбуки, планшеты и пр.), поскольку люди стали больше работать удаленно, - рассказал kp.ru руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов.

Кроме этого, отметил эксперт, перебои поставок полупроводников были вызваны торговым противостоянием Китая и США. Так, Штаты ввели санкции против крупнейшего китайского производителя микрочипов, в результате которых компания не смогла закупать технологическое оборудование и продавать свою продукцию фирмам, находящимся под американской юрисдикцией. Заказчики вынуждены были заключать новые договоры с другими производителями микрочипов, что в итоге привело к росту цен на готовую продукцию, а также существенное перестроение всех логистических цепочек.

- Перечисленные факторы повлияли, в том числе и на автопроизводителей, так как производство микрочипов сократилось и для автомобилей, что привело к их дефициту на рынке, - сказал Тимерханов. - Наличие микрочипов критически важно для автопроизводителей потому, что практически все системы в современном автомобиле – от мультимедиа до систем активной и пассивной безопасности – работают на комплектующих, в состав которых как раз и входят микрочипы.

Дефицит, связанный с нехваткой микрочипов, сказывается на всем рынке новых автомобилей, уверен эксперт. Дорогие автомобили технически сложнее, их электронные блоки требуют больше чипов, причем более современных, поэтому производители премиальных автомобилей сильнее подвержены риску задержек производства.