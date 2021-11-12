Разбираться с беженцами на белорусско-польской границе вызвали британских солдат

Несмотря на то, что к границе с Белоруссией стянуты десятки тысяч польских военных и пограничников, Варшаве все равно мало людей. Фото: REUTERS

Несмотря на то, что к границе с Белоруссией стянуты десятки тысяч польских военных и пограничников, Варшаве все равно мало людей. И вот уже правительство Польши обратилось к Лондону с помощью помочь укрепить границу Евросоюза. Британцы согласились, так что теперь с беженцами будут разбираться англичане.

О том, что на помощь Польше спешат британские военнослужащие, рассказал министр обороны республики Мариуш Блащак. Впрочем, он не стал распространяться, чем именно будут заниматься англичане.

Министерство обороны Ее Величества подтвердило командировку своих бойцов на восток Европы, а также немного проговорилось о цели британских солдат.

- У Великобритании и Польши давняя история дружбы и союзничества по НАТО. Небольшая группа британских военносужащих после соглашения с польским правительством разместилась на месте, чтобы понять, какую помощь мы можем оказать в разрешении кризисной ситуации на границе с Белоруссией, - говорится в официальном заявлении оборонного ведомства.

Получается, что, впрочем, неудивительно, командировочные солдаты Ее Величества не будут стоять в оцеплениях или бегать за беженцами, которым все-таки удастся пробраться на территорию ЕС. Скорее, они будут изучать обстановку. И уже после докладов таких «первых ласточек» можно ждать более массивный десант.

Эксперты отмечают, что Великобритания давно рассматривала этот регион как площадку для размещения своих военных на континенте. А кризис на белорусско-польской границе — отличный повод пустить корни неподалеку от центра Евразии.

- После того, как прекратила свое присутствие на континенте Британская Рейнская армия, следует изучить возможность создания Британской Балтийской армии, - писал буквально за месяц до того, ак тысячи мигрантов принялись штурмовать границу Польши директор Центра геополитики Кембриджского университета Брендан Симмс. - В обязанности такого формирования могла бы входить не только защита Эстонии, но и всего балтийского региона.

Напомним, на границе Белоруссии и Польши собралось несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, которые пытаются пробраться на территорию Евросоюза. Белорусские пограничники им демонстративно не мешают, выполняя обещание Александра Лукашенко не бороться с нелегальной миграцией в Европу. Польша же стянула к месту потенциального прорыва границы военных, чтобы не допустить беженцев на свою территорию.