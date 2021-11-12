Леонид Рошаль, Доктор Мира: Евгений Чазов - это бриллиант нашей медицины

1999 год, генеральный директор кардиологического центра РАМН, академик Российской Академии наук Евгений Чазов. Фото Владимира Мусаэльяна /ИТАР-ТАСС/.

- ...Леонид Михайлович, извините, что по такому печальному поводу. Но вот Евгения Ивановича Чазова не стало. Я его несколько раз видел. Потому что входил в кремлевский пул, когда Борис Николаевич Ельцин избирался президентом, освещал его поездки. И Чазов иногда выезжал с нами. Но это было чисто журналистское любопытство. А вы-то наверняка с ним были духовно близки. Что это был за человек? Может, какие-то факты нам подарите?

- Так жизнь устроена, что дарит нам не часто, к сожалению, бриллианты. И вот Чазов относился к таким личностям. Это - бриллиант.

Он не только построил дом и дерево посадил, он сделал очень много для отечественного здравоохранения. И его деятельность, конечно, вызывает восхищение.

И не только тем, что Евгений Иванович построил один из мощнейших в мире кардиологических центров и был специалистом высокого класса. Он сумел создать школу своих учеников, из этой школы вышли академики, которые стали продолжателями его дела.

Евгений Иванович очень много сделал для охраны здоровья людей, когда был министром здравоохранения СССР. Он очень многое дал медицине, когда создал Четвертое управление – одно из лучших и интересных, которое работает и действует до сих пор и является высоким эталоном.

И очень жаль, что Евгения Чазова не стало.

Я не знаю, найдутся ли в России люди, которые скажут плохое слово о нем.

Я лично благодарен Евгению Ивановичу за те минуты общения, которые мне подарила жизнь, и которых, к сожалению, было не очень много.

Я очень ему благодарен за то, что он поддержал мою кандидатуру на выдвижение на Нобелевскую премию мира.

Евгений Чазов и сам достоин многих наград и он имеет эти награды. Но все равно - мало. И очень жаль, что сейчас не позвонишь и не поговоришь с ним.

И болезнь, конечно, для него была незаслуженной совершенно. Он мог бы еще продолжать жить и работать.

Ну, а мы будем его вспоминать добрым словом всегда.

Примите, пожалуйста, соболезнования, - все, кто знал и кто не знал Евгения Ивановича Чазова при жизни. И присоединитесь к моему голосу.

Жаль, что такие люди уходят, и жизнь не вечна. Пусть пухом ему будет земля.

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