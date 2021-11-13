Новогоднюю Москву украсят более 4 тысяч световых конструкций

Красивую новогоднюю подсветку в Москве по традиции включают ориентировочно с середины декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне Нового года и Рождества столица вновь засверкает разноцветными яркими огнями. На улицах появятся более 4 тысяч световых декоративных конструкций. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Главные символы праздника - новогодние ели - украсят разноцветные шары и гирлянды, - отметил заммэра. - Кроме того, изменим режим архитектурно-художественной подсветки зданий. Это поможет создать праздничное настроение у москвичей и гостей столицы».

По его словам, красоту создают с помощью современного энергосберегающего оборудования на светодиодах. Такие светильники «съедают» в десятки раз меньше электричества, безопасны и рассчитаны на работу при любой погоде. Кстати, экономия получится еще и на самих конструкциях. Ведь для новогоднего наряда Москвы обычно используют украшения, оставшиеся от прошлых торжеств. А теперь их «перешивают» к свежей дате и в нужной символике.

«За последние годы накоплен достаточный запас праздничных элементов, позволяющий обеспечить полноценное украшение города, - подчеркнул заместитель мэра. - Все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, с возможностью многократного использования и изменения их вида».

Напомним, красивую подсветку в Москве по традиции включают ориентировочно с середины декабря. Потом любоваться сказочными улицами можно практически до весны будущего года.

КОНКРЕТНО

На Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере, Камергерском переулке поставят световые арки.

На пешеходных зонах Бульварного кольца - световые тоннели и светящиеся цифры «2022».

Вдоль центральных улиц и на мостах - световые консоли на опорах освещения.