Путин про искусственный интеллект: Трудно представить, чтобы он начал переживать

Президент РФ Владимир Путин во время международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Прорывные технологии не должны работать во вред человеку, заявил Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту, важно, чтобы они «помогали сберечь нашу планету и обеспечить ее устойчивое развитие».

В то же время еще нужно проработать законодательную базу в сфере применения искусственного интеллекта, отметил президент и поручил сделать это как можно быстрее.

- С кого взыскивать ущерб, если, например, беспилотный автомобиль спровоцирует ДТП? И часто органы власти заходят в тупик. Возникает вопрос и страховки – страховать ответственность за действия и в определенных случаях за бездействие роботов и алгоритмов искусственного интеллекта.

Еще одна сфера в которой надо работать — это безопасность в интернете. Причем, безопасность не только пользователя, но и его данных:

- Речь не только о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара, - говорит Путин. - Который будет находиться внутри формирующихся метавселенных. Их разработчики обещают, что человек с помощью таких виртуальных миров сможет преодолевать пространства.

Кроме того, президенту представили и победителей конкурса по искусственному интеллекту. Это 4 команды. Первая представила программу которая решает математические задачи. Смешанная команда ребят из России и Казахстана предложила технологию, которая переводит язык жестов в текст. Глава государства отметил, что у них очень благородная цель.

А команда девушек из Ташкента IT-Quenns предложила решения, которые распознаю так называемые дип-фейки (когда программисты присваивают лицо любого человека актеру).

А четвертые финалисты конкурса — компания Дрим-Тим — показала президенту мультфильм, полностью созданный нейросетью. По их собственным словам, «это первый пример такого масштабного использования искусственного интеллекта в креативной индустрии». Путин смотрел с интересом и назвал работу ребят «впечатлительной»:

- Трудно себе представить, чтобы искусственный интеллект начал сопереживать, имел душу, что называется. Но то, что вы делаете, может быть предтечей того, в чем многие и ваш покорный слуга тоже сомневается.

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