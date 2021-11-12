Юрий Поляков: Во второй части моего романа «Совдетство» будут и штаны с начесом, и девочка Люба в красных варежках

Писатель, публицист Юрий Поляков. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Юрий Михайлович, добрый день! Во-первых, хотим поздравить с 65-летием. ( На самом деле писателю исполнилось 67 лет. – авт.) Потому что считаем, что вообще возраст надо мерить пятилетками, так красивше!

- Хорошо. Принимается.

- Это добавляет молодости и энергии. Правильно? Большими шагами идем по жизни. А второе. Вот мы вспоминали, вспоминали и не могли вспомнить: а про штаны с начесом у вас в новой книге «Совдетство» написано или нет?

- Про штаны с начесом? Пока нет. Но это объяснимо. Там же действие происходит летом, когда штаны с начесом неактуальны. Но вот в продолжении есть одна новелла, где действие происходит зимой, такой хорошей московской зимой. А тогда, в 60-е годы, зимы были такие основательные. Так я вам обещаю, что штаны с начесом будут отражены.

- И еще, помнится, были у всех одинаковые красные варежки. Сшитые из какой-то трикотажной ткани. И внутри с начесом. У вас такие были?

- У меня? Дело в том, что у меня обе бабушки вязали. И тетя вязала. И поэтому я ходил во всем вязаном: и шарф был вязаный, и шапочка. И сначала варежки, потом перчаточки они мне вязали. Так что я в этом смысле был экипирован домашними усилиями.

- Ой, слушайте, вы просто обделены советским детством, этими варежками. А в книжку-то можете вставить красные варежки? Как же без них?

- Обязательно. И девочку, которая в красных варежках щеголяет, назову Любой.

- Точно! Но тогда и мальчики тоже ходили в этих красных варежках. Почему-то в наших ( в городе нашего детства – в Оренбургской области) в магазинах, похоже, вообще варежек другого цвета не было. То ли это был какой-то советский символ, что все пионеры и школьники должны ходить в красных варежках.

- Может быть.

- Юрий, до нас дошла информация, что ваша книга «Совдетство» сейчас в лидерах продаж.

- Да. Уже два месяца почти.

- А чем вы можете это объяснить?

- Я думаю, что тут вот так надо бы сказать. Что вообще-то практически все мои новинки интерес вызывают, и, за редким исключением, всегда были лидерами продаж.

Но «Совдетство» - особенно заметный лидер. Это я отношу на счет темы: советская эпоха, советское детство. Сейчас очень большой интерес к этому времени. Именно к честному изображению эпохи. Потому что все устали от вранья о советских временах, когда придумывают черт знает что, вплоть до вампиров в пионерском лагере.

- Уж извините, в такой праздничный для вас день хотим задать очень глобальный вопрос. Попалась на глаза интересная мысль о том, что Европа нас более-менее принимает только потому, что у нас были великие писатели золотой эпохи. Сегодня в России есть такой золотой запас писателей, по которому нас будет Европа принимать?

- Вы знаете, я боюсь, что сегодня мы не можем предложить Европе писателей уровня ни «золотого», ни «серебряного» века. И не потому, что у нас мало талантливых людей, а потому что, на мой взгляд, у государства принципиально неверная культурная политика, в результате которой на слуху часто оказываются люди малоталантливые. К сожалению, это не только в литературе, и в театре, и в других профильных местах.

Своих «золотых» авторов, я называю их «свой золотой литературный фонд», государство должно, грубо говоря, подавать той же Европе. А у нас, если уж называть вещи своими именами, институт перевода за казенные деньги переводит и распространяет за рубежом такую нашу современную литературу, что ее просто стыдно читать. Порой хочется вымыть руки, а не то что полюбить Россию.

Я думаю, что негативное отношение консолидированного Запада к современной России в немалой степени связано и с тем, какую нашу литературу он, Запад, читает.

Это очень серьезная общегосударственная проблема, которую, по-моему, наша власть не осознает. Так уж, извините, что в праздничный день говорю такие вещи, но это серьезно. Потому что культура – это же не досуг. Культура – это национальная безопасность.

- Юрий, мы считаем, что ваш праздник – день рожденья – это и наш праздник, ваших читателей. Что бы вы хотели пожелать нам в тяжелое пандемическое время?

- Я в тяжелое время советую перечитывать хорошую литературу. И русскую классику - вот как раз 200 лет Достоевскому исполнилось, - и советскую замечательную классику. И вообще ничто так не помогает жить и ориентироваться в сложностях жизни, как хорошая литература.

- Ваша жена Наталья нам сказала, что вы на самом деле родились 13-го, а не 12 ноября?

- Так тут самое интересное, почему моя мама, секретарь партбюро маргаринового завода, записала меня, родившегося рано утром 13-го, на вечер 12-го. За тридцать рублей!

- Почему?

- Из суеверия. Потому что 13-е – о, нет, нельзя, мальчику плохо будет 13-го. И мама дала регистратору тридцать рублей (это три рубля по брежневским временам), и меня записали на день раньше. Вот такие у нас были секретари партийных организаций.

- Как вашу маму звали?

- Лидия Ильинична.

- Так вот, мы Лидии Ильиничне очень благодарны за такого Полякова. Видите, стихами заговорили!

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