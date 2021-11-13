Владимир Шевченко: Операцию на сердце Борису Ельцину делали в Центре Евгения Чазова. И это говорит о многом

Евгений Чазов.Фото: Владимира Мусаэльяна ТАСС

- ...Владимир Николаевич! Евгений Иванович Чазов скончался. Я знаю, что вы с ним дружили. И Борис Николаевич Ельцин поддерживал отношения...

- Я не скажу, чтобы у нас там была дружба какая-то. Но по необходимости встречались. Человек был другого уровня в то время. Создатель кардиологической медицины. Лауреат всех званий.

Да, соприкасались, потому что он обслуживал высшие органы власти. Создал так называемое Четвертое управление. Там лечились большие руководители.

- С которыми вы работали.

- Да, но я о другом хочу здесь сказать. Евгений Иванович создал лучшую медицину в России. (Я имею ввиду, материально-техническое обеспечение, научную базу.) И нужно было дальше двигаться всем остальным медучреждениям, равняться на Чазова. Смотреть, как он работает, а не разрушать уже созданное, и не говорить, что это все - привилегии, льготы… Уже бы у нас вся медицина была как Четвертое управление, если бы трепетно относились к тому, что создал Чазов.

- Как часто Ельцин к нему обращался?

- Естественно, что Ельцин обращался к Чазова, потому что он был у нас человеком, который страдал сердечными заболеваниями. Но чтобы - часто обращался...

Президент всегда относился к медицине очень так... довольно критично.

А хорошие отношения, это я могу сказать, у него были с тем же Ренатом Акчуриным, который делал ему операцию на сердце. Это, действительно, сохранялось.

Но я не могу сказать, чтобы они там в обнимку ходили. Тем более, ты же знаешь прекрасно, был момент... Когда Ельцин лежал в Четвёртом главном управлении, когда его сняли с должности кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС

- Да, я помню.

- Вот отсюда и пляши.

- Его тогда оттуда что - потом исключили, из числа пациентов? Из клиники...

- Ну, почему, его ничего не исключили. Просто туда его загнали. А как лечили – кто знает.

- Я помню, да, Ельцин лежал там какое-то время. Тем не менее, он понимал значимость Чазова, и как мог, ему помогал, когда уже стал Президентом России.

- А кто не понимал? Конечно, прекрасно понимал. И переживал, когда… Все увидели, к чему привела «борьба со льготами». Ведь какую медицину подняли, на какой уровень, а потом, когда увидели разрушенную, тогда стали думать: надо создавать такую, как была при Чазове, которую он создал в Четвертом управлении.

- А Наина Иосифовна тоже его хорошо знала?

- Я не буду комментировать, не знаю. Я не присутствовал при их встречах. Конечно, она Чазова знала, он был на слуху. Понятно. Но пациенткой она его не была.

- А Борис Николаевич-то был пациентом ещё и потом. Ельцин же не поехал за границу делать операцию на сердце - все проходило в Центре Чазова - 5 ноября 1996-го. Даже пресс-конференцию тогдашний пресс-секретарь президента Ястржембский там, у Чазова, проводил - я там был. Все равно - то, что Ельцин не поехал за границу куда-то, а операцию делал в России - это было очень важно.

- В том-то и дело. Это о многом говорит. Прежде всего, о том, что он верил в свою медицину, верил в то, что у нас есть силы. И это самое главное. Эта вера была заложена Четвертым управлением, которое возглавлял Евгений Иванович Чазов, великий ученый.

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