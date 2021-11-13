В «Голосе» завершились слепые прослушивания — Градский собрал интернационал: «Иди отсюда! У меня весь советский набор»

Фото: Максим Ли

Вот и кончилось веселье. Радостные знакомства, чудесные потрясения, восторженные отклики. Дальше начнется беспощадный отсев претендентов на победу в «Голосе». 12 ноября наставники окончательно укомплектовали составы. И теперь поведут артистов к заветной статуэтке.

Одним из самых ярких выступлений последнего этапа стал номер зажигательной Нинель Григорьевой — и хотя эффектная брюнетка вышла в форме МВД (служит дознавателем в Питере), многим было бы интересно увидеть певицу и в других костюмах. Но, увы, никто не повернулся, даже несмотря на то, что девушка выбрала песню из репертуара Анны Герман.

Зато порадовала наставников Светлана Малюткина из Альметьевска — кавээнщица исполнила хит AC/DC и успешно ушла в команду Пелагеи.

Так же поступила и Вероника Мохирева — рокерша из Екатеринбурга вдруг взялась за Эдит Пиаф и сделала это с таким вкусом, что развернула к себе все четыре кресла наставников. «Гениально!», — доносилось со стороны красных кресел.

На подножке в команду Градского успел заскочить Самвел Азатян, спевший Black Or White Майкла Джексона. Это можно считать удачей, потому что Александр Борисович выигрывал «Голос» четыре раза из пяти, что участвовал.

— У меня весь советский набор: два казаха, русский, армянин, — резюмировал мэтр, окончательно сформировав сборную. — Все, иди отсюда!

Ну, а закрыла слепые прослушивания Юлия Кошкина (не путать с Яной!) из Иркутска — выдавшая мощнейший номер с шлягером «На заре». На сумасшедший вокал повернулись все четверо, девушка ушла к Пелагее.

Вот как теперь выглядят составы команд юбилейного сезона шоу «Голос».

Команда Агутина: Артур Богданов, Тамара Кутитдзе, Иван Харьковский, Арина Данилова, Диана Оболашвили, Юрий Навроцкий, Александр Ли, Ана Агрба, Елизавета Шарипова, Карина Купер, Олеся Полищук, Вячеслав Явкин.

Команда Градского: Мирослава Кочева, Марина Моисеева, Адильхан Макин, Роман Графов, Эстер Устаева, Юлия Коваль, Юлия Курганова, Полина Клинникова, Алишер Каримов, Татьяна Качурина, Самвел Азатян, Ника Харгиянова, Виктор Кириллов.

Команда Пелагеи: Екатерина Цымлова, Юлия Бабак, Юлия Плаксина, Вероника Мохирева, Василий Боджгуа, Александр Волкодав, Наталия Соболева, Светлана Малюткина, Дарья Копейкина, Максим Дмитриев, Александр Шпагин, Алий Тлюняев.

Команда Билана: Элина Пан, Ольга Кузнецова и Любовь Кузнецова, Максим Завидия, Ильхом Тагиров, Рустим Бахтияров, Ернар Садирбаев, Адилет Жумамбеков, Флора Бичахчян, Ольга Баландина, Никита Бысюк, Давид Ванесян, Максим Юдин.