7 удивительных фактов о курице и курином мясе

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До сих происхождение курицы вызывает споры, однако большинство ученых сходятся во мнении, что современная птица – далекий потомок дикой банкивской курицы, которая обитала в джунглях от Индии до Филиппин. Предполагается, что ее одомашнили в Юго-Восточной Азии и Китае около 7500 года до н. э.

Сегодня курица – наиболее распространенная домашняя птица, а ее мясо – самое востребованное в мире. В нем невысокое содержание жиров, поэтому оно – важнейший компонент диетического питания. Кроме того, куриное мясо относительно недорого стоит, и его легко готовить.

Вот еще несколько занимательных фактов:

1. В мире существует множество пород кур, которые различаются по окраске, особенностям разведения и направлению использования. В европейском стандарте по птицеводству числятся около 180 пород, однако в целом их гораздо больше.

2. Цвет куриного яйца зависит от породы. Помимо традиционно белых и коричневых, бывают голубые и зеленые. В России куриные яйца подразделяются на столовые (буква С) и диетические (буква Д) в зависимости от срока хранения; кроме того, они различаются по массе. Бывают яйца высшей категории (75 г и более), отборные, первой, второй и третьей категорий. Некоторые производители выпускают яйца, обогащенные селеном или йодом.

3. Куры далеко не так примитивны, как мы думаем. Исследования показали, что эти птицы умеют считать, способны коммуницировать между собой и даже испытывать эмоции.

4. В курином мясе содержится много витаминов и минералов: А, группа В (особенно много В3, который необходим для нормальной работы кишечника, сердца и нервной системы), фосфор, калий, магний, натрий, железо, кобальт, селен, хром, цинк и некоторые другие. Кроме того, куриное мясо – ценнейший источник легкоусвояемого белка. Он очень важен для организма: помогает формировать клетки и ткани, поддерживает работу иммунной системы и обменные процессы.

5. Куриное мясо – одно из немногих, разрешенных в меню при диабете и болезнях печени. Оно усваивается намного легче, чем свинина, говядина и баранина, и не раздражает стенки кишечника (при правильном приготовлении), поэтому его зачастую рекомендуют включать в меню пациентов, страдающих заболеваниями ЖКТ.

6. Куриное мясо крайне редко становится причиной аллергических реакций – таких случаев зарегистрировано совсем немного, и связаны они больше не с курами, а с химикатами, которые используют недобросовестные производители.

7. Блюдо «цыпленок табака» никак не связано с табаком. Правильное название – «цыпленок тапака», а «тапака» – грузинская сковорода с крышкой.