В Германии пытаются добиться суда над последним участником массовых казней в Бабьем Яру

Инсталляция, открытая к 79-й годовщине массового расстрела евреев в Бабьем Яру, сентябрь 2020 года. Фото: EAST NEWS

Группа юристов, возглавляемых Гансом Бремом, предъявила обвинения последнему оставшемуся в живых палачу Бабьего Яра, 99-летнему Герберту Валлеру.

Надежд на наказание столь пожилого нациста практически нет, но юристы продолжают настаивать на необходимости осуществления «позднего правосудия».

Известно, что во время Второй мировой войны Валлер был членом фашистской айнзацгруппы, принявшей участие в уничтожении около 100 тысяч евреев на Украине. Из 700 нацистов, принимавших участие в расстрелах в составе этой группы, перед судом предстали и были признаны виновными всего 10 человек.

Имя Валлера значилось в списках айнзацгруппы и было передано в Германию Центром Симона Визенталя. Этот и прочие документы были направлены в ФРГ еще в 2014 году. Спустя три года в отношении бывшего нациста начали проводить следственные действия, однако его адвокатам удалось убедить правоохранителей, что в Бабьем Яру их подзащитный «работал» в качестве медика, сообщает JTA.

В то же время в Центре Визенталя, а также независимые историки, утверждают, что члены айнзацгрупп, созданных специально для уничтожения так называемых расово неполноценных людей, в том числе, и для «окончательного решения еврейского вопроса», принимали коллективное участие во всех акциях.

Начальник зондеркоманды «4а» Пауль Блобель

– Неадекватное отношение к преступлениям, совершенном в Бабьем Яру, недостойно правового государства, – заявил Ганс Брем.

Кроме того, он посетовал, что современным немцам название «Бабий Яр» незнакомо, и сообщил, что некоторые при этом даже спрашивают - не идет ли речь о городе в Монголии.

Бабий Яр – урочище в исторической части Киева, печально известное массовыми казнями во время Второй мировой войны. По разным оценкам в Бабьем Яру только евреев было расстреляно не менее 150 тысяч человек. Из многих тысяч, привезенных на расстрел в Бабий Яр, выбраться из оврага живыми смогли лишь 29 человек.

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