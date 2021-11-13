Стало известно, в чьём платье Бритни Спирс пойдет к алтарю

Пара познакомилась в 2016 году на съемках клипа песни «Slumber Party». Фото: Instagram Бритни Спирс

39-летняя поп-дива Бритни Спирс раскрыла свой главный последний главный секрет – имя дизайнера, который занимается созданием ее свадебного платья.

По словам певицы, наряд к счастливому событию готовит Донателла Версаче – главный дизайнер и ключевая фигура итальянского модного дома Versace.

Известно, что в сентябре Бритни Спирс приняла предложение своего бойфренда – 27-летнего профессионального бодибилдера и тренера Сэма Асгари. Теперь певица гордо носит официальное звание невесты и полным ходом готовится к бракосочетанию.

В сентябре Бритни Спирс приняла предложение своего бойфренда. Фото: Instagram Сэма Асгари

О том, что Донателла Версаче занимается созданием праздничного наряда, Бритни Спирс сообщила своим подписчикам в Instagram, выложив фото и видео, на которых позирует в нежно-розовом свадебном платье.

– Нет, это не мое свадебное платье. Донателла Версаче шьет мое платье, пока мы говорим, – уточнила певица для своих фанатов.

Созданием праздничного наряда для Бритни Спирс занимается Донателла Версаче. Фото: Instagram Бритни Спирс

Пока неизвестно, будет ли наряд похож на тот, в котором Бритни предстала в соцсети, но поклонники уверены, что платье от Versace станет необыкновенным.

Недавно певица стала свободной – в августе этого года ее отец Джейми Спирс подал в суд иск о прекращении опеки над дочерью. Вскоре после этого Спирс сообщила о помолвке со своим избранником, принимавшем активное участие в движении #FreeBritney.

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