Наше время или взрослым вход воспрещен: Финансовая грамотность

Представляем новый выпуск программы «Наше время или взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема двадцать пятого выпуска «Финансовая грамотность».

В эту субботу на радио «КП» (97,2 FM) ребята обсудят, почему их поколение считают инфантильным и что с этим делать.

Ведущие: Анджелина Трошина, Юлия Голдовская, Иван Ковнацкий

Спикеры программы: дети, родители и эксперты. Специальный гость студии — экономист Денис Григорьевич Ракша

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

#ИнститутВоспитания #Институтдетства

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен» здесь.