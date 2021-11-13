Уполномоченный МИД России ответил на отказ Украины и США осуждать героизацию нацизма

Зам. директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В штаб-квартире ООН прошло голосование по проекту резолюции Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба c героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Перед началом голосования представитель нашей страны, Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, зам. директора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев обратился к собравшимся:

- Как быть с объявленной в отдельных странах войной с памятниками в честь борцов с нацизмом и фашизмом? А с ежегодными маршами в честь нацистов? Почему в центре Европы из года в год проходят факельные шествия в честь тех, кто активно сотрудничал с нацистами и являлся соучастником их преступлений? Как можно охарактеризовать открытие все новых мемориалов тем, кто воевал на стороне гитлеровской Германии или сотрудничал с ней, совершая военные преступления и преступления против человечности? Почему целый ряд стран вместо того, чтобы отдать должное героям-освободителям, запрещает символы и знаки, устойчиво ассоциирующиеся с Победой над нацизмом? – спросил Лукьянцев.

Ответы на эти вопросы были краткими и практически единодушными: представители стран-членов ООН проголосовали в поддержку резолюции. Против - только Украина и США.

Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу, который ежегодно обсуждается в ООН, традиционно отличается от всего цивилизованного мира. Американцы считают, что поправки к их Конституции, гарантирующие свободу слова, не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах. Следовательно, прославление и героизацию нацизма запретить никак нельзя, иначе кое-кто может расценить это как покушение на свободу слова…

Официальный Киев до прихода к власти Порошенко при голосовании за аналогичные резолюции всегда был вместе с цивилизованным миром. Но теперь у пережившей фашистскую оккупацию Украины – другие взгляды на прошлое и настоящее.

Григорий Лукьянцев прокомментировал kp.ru итоги голосования:

- Победа над нацизмом – это общее достояние всех государств-членов ООН. Россия признает вклад всех народов, участвовавших в борьбе с нацистами. Мы Великую Победу не узурпируем.

Тезис о том, что борьба с героизацией нацизма может использоваться в политических целях, является ущербным. А именно этим тезисом оправдывает свою позицию Украина. И если говорить о конкретной резолюции, то она является тематической, а не страновой. В ней какое-то конкретное государство и не упоминается.

Что же касается США, то даже государства-союзники Штатов не ставят под сомнение постулат о том, что бороться с героизацией нацизма необходимо.

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