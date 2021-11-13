Мы наконец пришли к единому знаменателю. Не привился – сиди дома. И никакой принудиловки

Правительство разработало законопроект о QR-кодах в повседневной жизни. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ну наконец-то! Правительство разработало законопроект о QR-кодах в повседневной жизни. Привет Бероеву и ему подобным.

Помню, еще в начале пандемии делал материал с футуристами, каким будет мир после ковида. И все говорили о «санитарных паспортах». Дескать ни летать без них не сможем, ни в кабак сходить. Пришло время. Причем с опозданием. Вот беглый поиск по Яндексу.

Италия. «Green Pass». Без него ни на работу, ни в ресторан, ни в спортзал, ни в музей, ни на ярмарку.

Израиль. «Зеленый паспорт». Все то же самое, вузы, уличные собрания свыше 100 человек, молитвенные дома свыше 50 человек. Все по куар-коду.

Франция. «Паспорт здоровья». Все то же самое, дома престарелых, медучреждения. Причем с 30 сентября «санитарный пропуск» обязателен для детей от 12 и двух месяцев до 17 лет. Нет прививки – делай пцр.

Нидерланды. Обязательные пропуска с QR-кодами для посещения общественных мест для всех старше 13 лет. Все то же самое, кинотеатры, концерты.

Канада. Куар-код необходим для путешествий внутри страны самолетом, поездом или круизным лайнером. Регионы могут требовать в общественных местах.

США. Часть штатов тоже ввела жесткий куар-режим.

А у нас то объявят обязательную вакцинацию для людей старше 60-ти, то отменят, закроют кинотеатры, но оставят открытыми театры, в один локдаун введут обязательную вакцинацию для персонала общепита, чтоб к ним по куар-кодам есть приходили, а в другой – оставят кабакам только доставку. И зачем тогда было прививать поваров?

Видимо, все-таки пришли наконец к единому знаменателю. Не привился – смотри кино, ешь дома и передвигайся на личном транспорте. И никакой принудиловки.

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