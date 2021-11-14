Во всем мире продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Фото: REUTERS

Франция

Вирусологи определили, что 24 человека в Бретани были заражены новым вариантом коронавируса. Он получил название B.1.X или B.1.640 и вызвал обеспокоенность у специалистов. Пока же власти провинции заверяют, что ситуация там находится под контролем.

ФРГ

И.о. канцлера Ангела Меркель призвала немцев к вакцинации от COVID-19. «Впереди сложные недели, и я очень встревожена». – сказала она.

В стране мобилизуют 12 тысяч военных для оказания помощи медикам. Такое решение было принято на фоне удручающей статистики очередной волны коронавируса. Резервисты будут развертывать временные отделения больниц, оказывать содействие в процессах вакцинации и тестирования, обеспечивать транспортное сообщение.

В преддверии главного зимнего праздника открылись первые рождественские базары. На них могут попасть только привитые или переболевшие. Не будут делать исключений и в немецкой резиденции Деда Мороза, расположенной в городке Химмельпфорт: наблюдать за тем, как он разбирает письма, пришедшие к нему со всей страны, можно будет только через стекло.

Китай

В 6-миллионном портовом Даляне зарегистрирована новая вспышка эпидемии. Предполагается, что она связана с индустрией производства, хранения и транспортировки продуктов, поскольку первый случай этой вспышки был выявлен у сотрудника одного из портовых складов. Треть подобных предприятий Китая расположена именно в этом городе, являющимся важным звеном во внутренней цепочке импорта продукции, требующей хранения при минусовых температурах. Работа всех компаний, занимающихся в Даляне импортом продуктов, приостановлена.

Япония

Власти Страны Восходящего Солнца решили ослабить ограничения на въезд из-за рубежа. При соблюдении ряда условий теперь в Японию могут въехать бизнесмены и студенты. Иностранцы должны будут находиться в карантине. 3-дневный срок установлен для вакцинированных. Для туристов японские границы пока продолжают оставаться закрытыми.

Статистика по коронавирусу в мире:

Данные на 14 ноября 2021 года:

Всего заболевших 252 340 354

Всего умерших 5 085 702

США

За последние 28 дней:

Заболевших: 2 055 141 Умерших: 36 601

Всего:

Заболевших: 46 391 055 Умерших: 760 970

Великобритания

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 138 799 Умерших: 4323

Всего:

Заболевших: 9 534 306 Умерших: 144 116

Россия

За последние 28 дней:

Заболевших: 1 030 909 Умерших: 30 597

Всего:

Заболевших: 8 843 238 Умерших: 248 203

Турция

За последние 28 дней:

Заболевших: 771 390 Умерших: 5 866

Всего:

Заболевших: 8 342 292 Умерших: 72 910

Украина

За последние 28 дней:

Заболевших: 586 827 Умерших: 15 701

Всего:

Заболевших: 3 328 924 Умерших 80 303

По данным Университета Джона Хопкинса.

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