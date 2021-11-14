Вынесли даже помолвочное кольцо жены: Тимур Родригез готов отдать 1 млн рублей за информацию о грабителях дома

Тимур Родригез. Фото: Иван МАКЕЕВ

Коттеджный дом Тимура Родригеза обокрали неизвестные, когда он был с семьей в Италии. Шоумен приехал с отдыха и обнаружил взломанную дверь. Дом в подмосковной деревне Глухово был перевернут. Искали деньги, драгоценности – и нашли. Вынесли порядка 4 млн рублей и ювелирные украшения.

- Артист лично обратился в полицию с заявлением, - подтвердили kp.в правоохранительных органах.

Однако от комментариев журналистам Тимур Родригез отказался. Попросил, чтобы и его помощники ничего не рассказывали представителям прессы. Тем временем в соцсетях продолжал публиковать веселые ролики. Однако после шумихи в СМИ все же прервал молчание.

Тимур Родригез с женой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Не хотел предавать огласке, но информация все равно просочилась в СМИ, поэтому я вынужден прокомментировать. С моей семьей действительно произошло ужасное событие – наш дом ограбили. Унесли деньги и ценности, - рассказал Тимур Родригез.

Шоумен предположил, что «грабители действовали по наводке, а это вдвойне обиднее».

- Самое ужасное, что среди похищенных вещей было и кольцо, которое я подарил супруге, когда делал предложение. Все похищенные вещи важны не из-за стоимости, а из-за того, что они нам дороги, как память о важных для нашей семьи событиях, - рассказал Тимур Родригез.

Гардеробная вся перевернута вверх дном. Фото: Социальные сети

Ранее полицейские уже возбудили уголовное дело. Это подтвердил и сам артист. С ним стал работать известный адвокат, который обещает помочь реальными действиями. Пока же Тимур Родригез объявил денежное вознаграждение за информацию, которая поможет вывести на след преступников.

- Я объявляю вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет вернуть похищенное. Но и само собой я надеюсь на профессионализм представителей правопорядка, - сообщил шоумен.

В соцсетях уже откликнулись коллеги по цеху и стали предлагать свою помощь Тимуру Родригезу, в их числе Лера Кудрявцева, Олеся Судзиловская, Мария Кравцова, Юлия Пересильд, Анатолий Цой.

- Господи, какой кошмар. Родной мой, может нужна помощь? – спросила актриса Юлия Пересильд.

Подписчики артиста считают, что поиском должны заниматься правоохранительные органы. И предположили, что камер видеонаблюдения возле дома в подмосковной деревне Глухово не было, иначе уже были бы предположительные портреты грабителей.

Пока же есть только кадры, в каком состоянии застали дом Тимур Родригез с супругой Анной. Гардеробная вся перевернута вверх дном, на полу валяются раскрытые чемоданы, раскиданы футболки и обувь. В своих соцсетях жена шоумена выставила полуобнаженное фото с подписью "Кради, как художник". Слов для видеоролика из дома женщина подобрать не смогла, поэтому выставила 8 эмодзи в виде среднего пальца.

На полу валяются раскрытые чемоданы, раскиданы футболки и обувь. Фото: Социальные сети

- Аня, я помню по твоим рассказам, как это было ужасно в прошлый раз и опять повторяется. Ужасное и отвратительное чувство, - написала в соцсетях Виктория Гурвиц.

Сама же Анна не стала комментировать факт того, что это не первое ограблении их семьи.

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