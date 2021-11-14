«Это лучший день в моей жизни»: Суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца

Отец Бритни Спирс лишился опеки над певицей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс наконец-то добилась долгожданной свободы. Суд Лос-Анджелеса вынес решение о прекращении опекунства над певицей ее отца. Джейми Спирс на протяжении 13 лет контролировал личную жизнь и финансы дочери. Как сообщает Fox News, решение судьи Бренды Пенни вступило в силу немедленно после заседания суда.

- Впервые более чем за десять лет мы можем сказать, что лишь один человек - сама Бритни - может решать, что ей делать дальше, - прокомментировал решение суда адвокат певицы Мэтью Розенгарт.

Многочисленные фанаты звезды из движения «Освободите Бритни» собрались у здания суда, чтобы поддержатье ее.Услышав радостную новость, они принялись радостно скандировать: «Бритни свободна!». Адвокат певицы поблагодарил их за активную позицию и поддержку.

Сама Бритни Спирс на заседании суда не присутствовала, но уже прокомментировала радостные новости.

- Думаю, я буду плакать до конца дня! Это лучший день в моей жизни, - сообщила певица.

Джеймс Спирс контролировал жизнь и состояние дочери с 2008 года. Фото: Инстаграм.

Джейми стал опекуном дочери после того, как суд признал ее частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Врачи опасались за ее душевное здоровье, Спирс была направлена на принудительно лечение. Кроме того, Бритни едва не лишили родительских прав – из-за наркотического опьянения она оставила без присмотра малолетних сыновей.

Новая волна общественного возмущения поднялась в июне этого года после того, как Бритни выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи и попросила судью прекратить опекунство ее отца над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Поп-дива признается, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание сейчас – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью.

- Мне поставили внутриматочную спираль, чтобы я не забеременела, - заявила Бритни. - Сейчас я хочу удалить ее, выйти замуж и родить ребенка, но команда опекунов не разрешает мне это сделать. Они не хотят, чтобы у меня были дети.

После того, как отец попросил суд прекратить его опеку, певица объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари. В Инстаграме артистка опубликовала фото кольца с бриллиантом, которое ей подарил возлюбленный. Сейчас Бритни вовсю готовится к свадьбе. По слухам, юристы певицы готовят жесткий брачный контракт, чтобы защитить Бритни и ее состояние в случае развода.