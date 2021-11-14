Больная коронавирусом певица Анастасия Спиридонова родила сына

Певица Анастасия Спиридонова стала мамой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Анастасия Спиридонова стала мамой: 36-летняя звезда шоу «Голос» и «Точь-в-точь» родила сына. В Инстаграме исполнительница поделилась радостной новостью и сообщила, как она назвала ребенка. На своей странице она опубликовала фотографию с карточкой из роддома, которую подписала: «Добро пожаловать, Артем Антонович. Мы с папой тебя очень любим». Судя записи на карточке, наследник Спиридоновой родился весом 3450 граммов и ростом 53 сантиметра.

Счастливое событие накануне родов омрачила болезнь артистки: на последних неделях беременности Спиридонова заразилась коронавирусной инфекцией. Певица очень волновалась за предстоящие роды и переживала, как они с малышом справятся с вирусом. Анастасия говорила, что врачи заберут ее ребенка сразу после того, как он появится на свет, чтобы новорожденный не подхватил от мамы ковид.

- Все шло слишком хорошо… COVID-19 официально подтверждён. Простите, что не беру трубки и не отвечаю о том, как мы. Сил нет, голоса нет, моральных сил рассказывать, как и что, тоже, - написала на своей странице будущая мама. - Мы приняли практически все меры, мой муж вакцинирован, я, к сожалению, нет. Было принято неверное решение, но это уже не важно! Пока ребёнок внутри, ему ничего не грозит, я надеюсь, что он захочет появится на свет позже даты пдр, когда мне будет лучше, и мы сможем встретиться быстрее, потому что нас ждёт разлука сразу после рождения… без первого прикладывания, с немедленным перерезанием пуповины и невозможностью грудного вскармливания в эти дни…

В Инстаграме исполнительница поделилась радостной новостью и сообщила, как она назвала ребенка. Фото: Инстаграм.

Анастасия искренне сожалеет, что отказалась от вакцинации, и просит своих поклонников, еще не сделавших прививку, не откладывать ее на потом.

- Этот пост - не просьба меня пожалеть, это просьба - поставьте вакцину! Это единственное, что могло предостеречь нас от этой ужасной ситуации! И я каждый день говорю себе: « Настя, ты идиотка! Надо было сделать это раньше!» - призналась артистка.

Анастасия вышла замуж в 2018 году за своего одноклассника Антона Яковлева. Роман влюбленных до свадьбы длился всего три месяца. Анастасия долго скрывала свою беременность и не рассказывала о ней поклонникам. Ее интересное положение стало очевидным во время фестиваля «Жара», когда она вышла на красную дорожку с заметно округлившимся животиком.