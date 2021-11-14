Дочь президента Филиппин решила стать вторым лицом в государстве

На данный момент Сара Дутерте занимает пост мэра города Давао. Фото: REUTERS

Дочь скандально известного президента Филиппин Родриго Дутерте, Сара зарегистрировалась в качестве кандидата на выборах вице-президента страны. За два дня до окончания срока приема заявлений от кандидатов, Сара Дутерте заменила в списках другого политика.

Эксперты считают, что регистрация дочери главы государства буквально в последний момент, равно как и заявление самого Родриго Дутерте об уходе из политики – звенья одной цепи, призванной облегчить приход Сары во власть. В немалой степени это должно в будущем защитить ее отца от уголовного преследования.

Согласно законодательству Филиппин, президент и вице-президент страны избираются отдельно. В случае смерти или недееспособности первого вся власть в стране переходит ко второму.

На данный момент Сара Дутерте занимает пост мэра города Давао, однако ранее она отказалась от участия в выборах градоначальника, а также вышла из одной региональной партии и присоединилась к другой.

Сам Родриго Дутерте повторно баллотироваться на пост президента, который он занимает с 2016 года, не имеет права. Есть большие подозрения, что после окончания президентских полномочий весной будущего года авторитарный лидер страны может стать фигурантом ряда уголовных дел.

Еще в бытность вице-мэром и мэром Давао, крупнейшего города Филиппин, Родриго Дутерте заработал кличку «Палач» за жестокую борьбу с наркоторговцами и поддержку казней преступников без суда и следствия. Именно с обещанием избавить страну от наркодиллеров Дутерте выиграл президентскую гонку.

По оценкам правозащитных организаций, во время облав и спецопераций, проводимых с одобрения лидера страны, филиппинские полицейские уничтожили не менее 8 тысяч человек. В 2018 году в ответ на расследование преступлений против человечности со стороны Международного уголовного суда Дутерте заявил о выходе Филиппин из этой организации.