Звезды Голливуда перед Днем благодарения просят Байдена помиловать индеек не так, как обычно

Каждый год в День Благодарения в Америке съедают более 46 миллионов индеек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хоакин Феникс, Дейв Батиста, Руни Мара, Мина Сувари и другие голливудские знаменитости поставили свои подписи под обращением к президенту США Джо Байдену с просьбой в канун Дня благодарения помиловать индеек и отправить птиц под патронаж одной из зоозащитных организаций, вместо того, чтобы, как обычно, вернуть их на ферму.

– Мы надеемся, что вы примете наше предложение предоставить убежище и лучшую жизнь для помилованных индеек. Здесь у них будет возможность искупаться в пыли, почувствовать траву под ногами, насладиться здоровой общественной жизнью и получить индивидуальный уход, – говорится в обращении к Байдену, размещенном на сайте зоозащитной организации Farm Sanctuary.

Традиция помилования двух индеек накануне Дня благодарения, в который именно эти птицы становятся в США украшением праздничных столов, восходит к середине 1800-х годов: считается, что впервые индейку помиловал Авраам Линкольн по просьбе своего сына.

В 1989 году официальная церемония помилования двух птиц была возрождена при Джордже Буше-старшем в то время, как под стенами Белого дома митинговали зоозащитники. С тех пор Национальная федерация производителей индеек привозит двух птиц для символического помилования в администрацию президента США накануне праздников.

В федерации утверждают, что индеек для церемонии отбирают с самого раннего возраста, а также приучают их спокойно реагировать на большое скопление людей и вспышки фотокамер. После церемонии птиц отправляют назад на ферму.

Впрочем, особого значения дальнейшие условия содержания помилованных индеек большой роли не играют – из-за генетических изменений, произведенных ради быстрого набора веса, птицам редко удается дотянуть до следующего Дня благодарения, в то время как их диким сородичам, по утверждению зоологов, нередко удается прожить 7-10 лет.

Две птицы, которым суждено будет принять помилование от действующего президента США, действительно могут считать себя особыми: по данным Университета Иллинойса, каждый год в День Благодарения в Америке съедают более 46 миллионов индеек.