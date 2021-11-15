Заживем как в Европе, QR-аусвайс, зеленые бесы, школьники-любомудры, "Робот и инноваторка", великий кормчий семейства пасленовых

Сбылась мечта - живем, как в Европе, вход только по QR-коду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лет двадцать назад либеральная партия "Союз правых сил", тогда еще вполне системная, т. е. представленная в Думе изобрела лозунг, который партийцам казался всепобеждающим – "Хочешь жить как в Европе?". Ибо кто же не хочет?

С тем пор много воды утекло, иных уж нет, а те далече, да и жить в Европе уже менее сладостно. Зеленые мутят воду, борьба за экологию и политкорректность превзошла всякое вероятие, явились в большом количестве переселенцы из стран экзотических, а содомиты правят бал. От дорогих камней Европы, а равно от потребительского рая остались все больше одни приятные воспоминания.

Тем не менее либеральные посулы сбываются, хотя и с некоторым опозданием. Что тоже неплохо, поскольку посулы нынешних системных партий не сбываются вообще.

Под старинным девизом "Хочешь жить как в Европе?" власти горячо вводят порядки с QR-кодами, предсказанные в Слове Божием: "Всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет иметь аусвайс и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет этот аусвайс. Здесь мудрость". А также нельзя будет без этого начертания посещать питейные заведения, ездить на поездах, летать на аэропланах etc.

Произошла полная сбыча мечт, ибо в Европе Откровение Иоанна Богослова вполне уже действует – без QR-аусвайса ни тпру, ни ну – и негоже нам от них отставать.

Прогрессивная общественность была бы, наверное, и рада обличить власти РФ, задумавшие поклоняться Зверю, ради этого и Слово Божие можно вспомнить, но поскольку таковое поклонение уже имеет место в Европе, стране святых чудес, то приходится засунуть язык куда подалее. Бранить правительство в данном случае невозможно, хвалить, естественно, тоже. Но это с лихвой компенсируется могучим "гав-гав-гав", с которым на власти обрушиваются коммунисты и патриоты. Необруганным правительство не останется.

Склонность к мистике захватывает не только внештатных ватников – отчего бы на диване и не предаться мистицизму? – но даже чрезвычайных и полномочных послов. Глава российской дипмиссии в Берлине С. Ю. Нечаев, прочтя немецкой общественности лекцию по случаю 200-летию со дня рождения мрачного гения Ф. М. Достоевского, завершил ее призывом "прогнать злых бесов из российско-германских отношений".

От бесов один вред, и нечаевское "Извергая, извергну" вполне уместно, но кто же именно эти бесы? В настоящее время особенно, как выражается С. В. Лавров, аррогантны представители партии "зеленых", вероятно их и имел в виду посол. Но тут возникает демонологический вопрос: бывает ли зеленый черт? Пословица гласит: "Бур бес, сер бес, все одно бес", а вождь мирового пролетариата В. И. Ленин указывал, что разница между богоискательством и богостроительством не больше, чем между чертом синим и чертом желтым. Однако, ни предками данная мудрость народная, ни ленинское наследие ничего не говорят о бесах зеленых. Тогда как именно они вредят отношениям РФ и ФРГ.

Вероятно, дипломат имел в виду чрезвычайную особенность беса к мимикрии, отчего в настоящее время в роли лжеца и отца лжи выступает союз "Bündnis 90/Die Grünen".

Сейчас вообще решено die Elementa speculieren на самом высоком правительственном уровне. Начиная со следующего года в России будет проходить международная олимпиада по философии — это предусмотрено в поручениях М. В. Мишустина совмину. С одной стороны, давно замечено, что "Может собственных Платонов (а также, вероятно, Гегелей и кобелей) российская земля рождать". В то же время нет уверенности, что даже и в средней школе любомудрие достигает таких успехов. Даже просто чтение и понимание философского текста, написанного хоть по-древнегречески, хоть по-немецки, требует немалого усердия. Если же не читать и не понимать, велика опасность изобрести велосипед. Хотя есть, наверное, и вундеркинды.

Но, как заметил Ф. Энгельс, "Если у общества появляется техническая потребность, то это продвигает науку вперед больше, чем десяток университетов". Классик приводил в пример гидродинамику, но ведь то же самое и с философией. Руководитель М. В. Мишустина указал, что "Нужно использовать возможности метавселенных, чтобы люди могли общаться, вместе работать, учиться. Человек с помощью таких виртуальных миров сможет преодолевать пространство, не выходя из дома".

То есть мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор. Но чтобы преодолеть, надо проникнуть в глубины метафизики, которая описывает принципы на которых основана физика, и является наукой более высокого уровня.

Правда в безвозвратно ушедшие годы сталинизма иные говорили: "Он тут разводил метафизику, что план нереален", но теперь совсем иное время, предписывающее разводить метафизику, что инновационные планы совершенно реальны. Для того и будут философические олимпиады.

А для демонстрации успехов искусственного интеллекта М. В. Мишустин предложил провести в Москве в 2030 г. Всемирную выставку. Согласно давней традиции, на таких мероприятиях что-нибудь впечатляющее выставляют. К Всемирной выставке 1851 г. в Лондоне построили хрустальный дворец, так вдохновлявший в снах Веру Павловну, к выставке 1889 г. в Париже – 300-метровую Эйфелеву башню, к парижской же выставке 1937 г. – статую "Рабочий и колхозница". На выставке 2030 г. тоже можно будет представить преславную, прекрасную статую "Робот и инноваторка".

Есть, правда, опасность, что ближе к 2030 г. англичанка с американкой станут гадить, обвиняя российских участников в том, что свои инновации они создают под влиянием допинга. Но эта музыка будет вечной, пора и привыкать.

Пока же отечественные мичуринцы подготовили подарок китайским товарищам. На пленуме ЦК КПК Си Цзиньпин получил звание "Кормчий китайского Возрождения". Чем сделался равночествен великим кормчим т. Мао и т. Сталину. А тут в РФ очень кстати вывели инновационный сорт помидора "Великий кормчий".

Мякоть у кормчего сочная, сладкая, вкусная. К иным достоинствам относятся крупноплодность и устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания.

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