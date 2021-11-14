«Ты меня возбуждаешь»: Премьер-министр Великобритании выбил госсубсидии для бизнесвумен, чтобы ее соблазнить

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, будучи в 2012 году мэром Лондона, помогал бизнесу американской предпринимательницы Дженнифер Аркури, надеясь на романтическую связь с ней. Об этом рассказала сама Аркури, опубликовав фрагменты из своих дневников того времени, сообщает The Guardian.

Если верить тексту, который предпринимательница передала журналистам, Джонсон сам предложил ей помощь в делах, поинтересовавшись, как он может помочь ее карьере.

В своих дневниках девушка вспоминает, как будущий премьер-министр Ее Величества не сдерживался в выражениях при встрече с возлюбленной.

- Я едва могу контролировать себя, когда тебя вижу, - якобы говорил Джонсон Аркури в 2012-м. - Ты слишком меня возбуждаешь. Ты просто свела меня с ума. Я ни об одной женщине не думал столько, сколько о тебе.

Дженнифер Аркури Фото: EAST NEWS

Бывшая зазноба Джонсона пишет, как тот бахвалился, что послал подальше своих советников, которые предостерегали его от чрезмерного участия в судьбе технологической компании Аркури Innotech. Например, он согласился выступить на запуске производства Innotech, хотя помощники буквально умоляли его этого не делать.

- Хочу, чтобы ты знала, я раздавил их, когда они пришли просить меня не приезжать к тебе, - говорил Джонсон подружке. - Просто хочу, чтобы ты была довольна.

В результате нежной дружбы с мэром Лондона, Дженнифер Аркури получила государственных грантов на 126 тысяч фунтов (12,3 млн рублей). Кроме того, она получила доступ к зарубежным торговым представительствам Лондона.

Год назад связь Джонсона с Аркури расследовал Надзорный комитет Большого Лондона, который тогда не нашел ничего предосудительного. Но новые откровения девушки могут изменить эту точку зрения.

- Новые материалы от Дженнифер Аркури имеют большое значение. Возможно, нам следует рассмотреть вопрос о возобновлении расследовании, - заявила в парламенте председатель Надзорного комитета Кэролайн Пиджон.

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