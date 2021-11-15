Постоянная слабость и усталость? Проверьтесь на сахарный диабет

Более 450 миллионов человек в мире больны диабетом, и это число растет. Фото: Shutterstock

Вчера, 14 ноября, отмечался Всемирный день борьбы с диабетом. И в этот же день профессиональный праздник людей, которые ведут ежедневную борьбу с этой болезнью у своих пациентов - «День эндокринолога». Несмотря на огромный прогресс в науке и медицинских технологиях, сахарный диабет остается крайне важной проблемой человечества: более 450 миллионов человек в мире больны диабетом, и это число растет. Как распознать это неизлечимое заболевание и не допустить его появление мы узнали у врача-эндокринолога, ассистента кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дарьи Скуридиной.

Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дарья Скуридина. Фото: Личный архив

Щитовидка? Или сердце?

– Дарья Викторовна, правда, эндокринологи считают что «Все болезни от щитовидной железы»?

– Ну, щитовидная железа отвечает за работу практически всех органов. И заболевания щитовидной железы действительно могут приводить к серьезным нарушениям в работе сердца и сосудов, поражению нервно-психической, желудочно-кишечной и других систем организма. Но, надо признать, болезни «щитовидки» все-таки не самые распространённые в мире. Лидируют сердечно-сосудистые заболевания, которые в большинстве случаев никак не связаны с нарушением работы щитовидной железы, а развиваются преимущественно из-за ожирения, сахарного диабета, высокого холестерина крови, артериальной гипертонии.

– Передается ли диабет по наследству и как распознать его первые признаки?

– Генетически напрямую сахарный диабет передается достаточно редко. Чаще всего по наследству от родителей может передаваться скорее предрасположенность к его развитию. То есть даже если оба родителя страдают сахарным диабетом, это вовсе НЕ означает, что ребенок тоже обязательно заболеет. Например, сахарный диабет второго типа чаще развивается у людей, чьи родители болеют данным типом диабета. Но при условии ведения здорового образа жизни, поддержания нормальной массы тела и ежедневной физической активности риск развития диабета второго типа сводится к минимуму.

Первые признаки диабета, по которым его можно распознать, обычно следующие:

- сухость во рту, постоянное чувство жажды;

- общая сильная слабость;

- повышенная утомляемость;

- учащенное обильное мочеиспускание;

- ухудшение аппетита;

- снижение массы тела;

- боли и/или неприятные ощущения в ногах (онемение, покалывание, ползание мурашек, зябкость);

- ухудшение зрения;

- плохое заживление ран;

- часто возникающие бактериальные и грибковые инфекции;

- одышка и/или давящие боли в груди при физической активности.

Если вы заметили у себя один или несколько перечисленных признаков, обратитесь к врачу – он назначит необходимые исследования, чтобы установить диагноз.

Голод – не доктор

- А может, при высоком сахаре стоит посидеть на жесткой диете, поголодать – и не нужно пить лекарств?

– При сахарном диабете голодать ни в коем случае нельзя! Это может привести к такому тяжелому состоянию, как кетоацидоз. На фоне голодания организм начинает использовать собственные жиры организма, которые в нашей печени «превращаются» в токсичные для организма кетоновые соединения.

– Тогда как питаться, чтобы не заболеть диабетом?

– Если мы говорим о наиболее распространенном сахарном диабете второго типа, то чтобы его избежать или держать под контролем, стоит придерживаться следующих принципов питания:

V Ограничиваем «простые» углеводы или «сахара» (сюда входят сахар, мед, варенье, соки, газировка и другие сладкие напитки на сахаре, мучное, кондитерские изделия и др.), колбасную продукцию, полуфабрикаты, жирные соусы, жирные сорта мяса и птицы (свинина, утка);

V В основе питания – продукты, содержащие медленноусваиваемые углеводы (цельнозерновые продукты, крупы, овощи, фрукты), белки и полезные полиненасыщенные жиры (нежирные сорта мяса, рыба, яйца, растительные масла);

V Без ограничений можно есть продукты с минимальной калорийностью (овощи, богатые водой и клетчаткой – огурцы, помидоры, капуста, спаржа, сладкий перец и т.п.);

V Отдавайте предпочтение здоровым методам приготовления пищи – варка, запекание, гриль, тушение, на пару;

V От алкоголя необходимо отказаться. Максимум, при отсутствии противопоказаний употреблять в минимальном количестве. Это означает не более 1 условной единицы для женщин и 2 условных единиц для мужчин в сутки (но не ежедневно). Одна условная единица соответствует 15 грамм этанола (примерно 40 грамм крепких напитков, или 140 грамм вина, или 300 грамм пива).

Мурку тоже не перекармливаем!

- Правда ли что существуют медицинские манипуляции, которые обостряют заболевание?

- Действительно, некоторые виды медицинских вмешательств могут ухудшать течение сахарного диабета (например, назначение глюкокортикостероидов). Серьезные медицинские манипуляции при сахарном диабете требуют консультации эндокринолога, а при необходимости специальной подготовки и даже изменений в лечении. Например, перед проведением исследований с использованием рентгеноконтрастных веществ, некоторые противодиабетические препараты временно отменяются.

– А у животных может быть диабет? Иногда посмотришь на котов-толстячков и жалко их становится…

– У животных тоже могут развиваться заболевания эндокринной системы, безусловно. Они страдают как сахарным диабетом, так и заболеваниями щитовидной железы и других эндокринных желез.

Узелки на память

– А если есть узлы щитовидной железы, их необходимо оперировать? Что по этому поводу говорит современная наука?

– Узлы щитовидной железы рекомендуется оперировать:

- при подтверждении рака щитовидной железы;

- при формировании очень крупных узлов, которые давят на трахею и пищевод или создают косметический дефект (увеличение/изменение формы шеи);

- в некоторых случаях при повышении уровня гормонов щитовидной железы.

– А правда, что пункционная биопсия опасный метод, так как может привести к «озлокачествлению» узла, стимуляции его роста?

– Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия узловых образований щитовидной железы – это безопасная для здоровья манипуляция. Ее назначает эндокринолог по строгим показаниям, чтобы поставить правильный диагноз и определить верную тактику лечения. «Озлокачествление» и стимуляция роста узла – всего лишь мифы.

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