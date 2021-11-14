Богдан Безпалько: Егеря стрелять будут, но как быть с европейскими ценностями?

Украинские пограничники настроены решительно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бойцы украинской 61-й отдельной егерской бригады, которые, в том числе, несут службу на границе Украины и Белоруссии, в соцсетях написали, что будут стрелять по любому, кто сунется через границу. Позже, правда поправились — по любому диверсанту, которые попытается прорывать их героическую оборону на самостийных рубежах.

Такие воинственные, пусть потом и смягченные заявления на егерей навеяли последние события на другой границе, белорусско-польской, где несколько тысяч беженцев из Ирака и других азиатских стран пытаются (пока безуспешно), проникнуть в Польшу через ограждения с колючей проволокой, а не по хорошо асфальтированным дорогам с прилично оборудованными контрольно-пропускными пунктами.

«КП» обратилась за комментарием к члену президентского совета по правам человека Богдану Безпалько.

Член президентского совета по правам человека Богдан Безпалько. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Как вы относитесь к заявлениям украинских егерей об уничтожении тех, кто будет проникать на их территорию по видом мигрантов?

- Реакция на самом деле нормальная для военнослужащих, которые несут службу на границе.

- Вы полагаете?

- Любое уважающее себя государство должно защищать свои границы от любых нарушителей. И не так важно, как те пытаются проникнуть на охраняемую тобою территорию. И кто именно пытается проникнуть. Являются ли эти граждане диверсионно-разведывательной группой или просто коллективом молодых мужчин с саперными лопатками, кусачками и щипцами, которые стремятся взломать ограждения на госгранице. Чтобы, повторюсь, незаконно проникнуть на охраняемою тобою территорию.

- То есть егеря на белорусско-украинских рубежах правильно отреагировали на тревожные вести с белорусско-польской границы?

- Так они же обязаны противодействовать проникновению на территорию своего государства — иначе зачем их там поставили?

- А как егеря на глаз смогут определить — злой диверсант ползет на берег или мирный беженец в Евросоюз бежит к ним?

- А здесь не нужно « на глаз определять». Если кто-то хочет пересечь границу не через КПП, пытаясь разрушить ограждения — это нарушение. Если ты не нарушитель — предъявляй паспорт, визу, допуск, прошение, любой документ. Если есть ваучер, отметка о зарезервированной гостинице, приглашение — пожалуйста, езжай официально. Это любой страны касается.

- Но у беженцев из Сирии и Ирака в Европу через Балканы несколько лет назад вряд ли имелись ваучеры либо визы — но их тысячами пропускали...

- Тут другой вопрос. Он касается двойных стандартов. Украинская армия, которая вся из себя такая грозная, которая так смело ежедневно обстреливает Донбасс — она все-таки боится современной европейской идеологии. Идеологии мультикультурализма и толерантности, которая там сейчас господствует. Которая давит, в том числе, и на поляков. Если бы не эти новые догматы, те же поляки давно на границе начали бы стрелять на поражение при попытках прорыва. И эти сотни и тысячи «беженцев» отхлынули бы от данных заборов с колючей проволокой мгновенно.

- То есть у украинских военных сейчас может быть некая раздвоенность в головах?

- Может. И это отражает зависимость украинской власти вообще и армии в частности от современной идеологи Евросоюза. Конечно, это унизительно. А если в следующий раз им скажут — вы знаете, диверсантов ведь тоже нельзя расстреливать. Они же тоже — люди…

- Есть страны, где военные на границах таких колебаний не испытывают?

- Допустим, кто-то разрушил стену между Палестиной и Израилем и пытается пробиться на израильскую территорию. С использование лопаток, бревен и иных подручных средств. Как думаете, какая будет реакция израильских военнослужащих? Там все однозначно — и без оглядки на возможную реакцию Запада.

Вот Украина все время кричит о своей независимости. Но в реальности это очень зависимая страна. Которая даже в таких случая спешит оговориться, мол, конечно, стрелять-то будем, но не по мигрантам, а по диверсантам…

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