Анеклоты: Странно, но со свадьбой и разводом поздравляют одни и те же люди и одинаково искренне

Большинство людей считают, что предыдущие поколения были глупее нынешнего. Однако их не удивляет тот факт, что когда-то в инструкции для пользователя автомобиля писали, как регулировать свечи, а теперь пишут, что не следует пить аккумуляторную жидкость.

* * *

Записал любовницу в телефонную книжку под именем LOW BATTERY.

Теперь, когда она звонит мне на сотовый и меня по какой-то причине нет рядом, жена просто ставит его на зарядку.

* * *

Почему Гидрометцентр сообщает: «Температура +6, ощущается как +1», а Центробанк не сообщает: «Зарплата 35, а ощущается как 15»?

* * *

- Мама, почему ты не пускаешь меня на дискотеку?

- Дискотека до добра не доведет: там я познакомилась с твоим папой.

* * *

Поставил на даче чучело.

Вчера весь вечер слушал, как сосед с ним футбол через забор обсуждает.

* * *

- У меня кривые ноги!

- Да что вы знаете о кривых ногах?!

- А вы что? Сидите тут себе в позе лотоса.

- Я не сижу, я стою.

* * *

Всегда сохраняй визитки всяких козлов. Вот поцарапаешь, например, чью-то машину, напишешь на такой визитке «Извините!» и оставишь ее под дворником.

* * *

Пошел ночью к холодильнику, пока все спят.

Третьим в очередь встал.

* * *

Встречаются две женщины:

- Вот у тебя муж - моряк дальнего плавания, ты его видишь неделю в году, как ты терпишь?

- Неделю-то?