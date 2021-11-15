Анеклоты: Странно, но со свадьбой и разводом поздравляют одни и те же люди и одинаково искренне

Большинство людей считают, что предыдущие поколения были глупее нынешнего. Однако их не удивляет тот факт, что когда-то в инструкции для пользователя автомобиля писали, как регулировать свечи, а теперь пишут, что не следует пить аккумуляторную жидкость.
* * *
Записал любовницу в телефонную книжку под именем LOW BATTERY.
Теперь, когда она звонит мне на сотовый и меня по какой-то причине нет рядом, жена просто ставит его на зарядку.
* * *
Почему Гидрометцентр сообщает: «Температура +6, ощущается как +1», а Центробанк не сообщает: «Зарплата 35, а ощущается как 15»?
* * *
- Мама, почему ты не пускаешь меня на дискотеку?
- Дискотека до добра не доведет: там я познакомилась с твоим папой.
* * *
Поставил на даче чучело.
Вчера весь вечер слушал, как сосед с ним футбол через забор обсуждает.
* * *
- У меня кривые ноги!
- Да что вы знаете о кривых ногах?!
- А вы что? Сидите тут себе в позе лотоса.
- Я не сижу, я стою.
* * *
Всегда сохраняй визитки всяких козлов. Вот поцарапаешь, например, чью-то машину, напишешь на такой визитке «Извините!» и оставишь ее под дворником.
* * *
Пошел ночью к холодильнику, пока все спят.
Третьим в очередь встал.
* * *
Встречаются две женщины:
- Вот у тебя муж - моряк дальнего плавания, ты его видишь неделю в году, как ты терпишь?
- Неделю-то?