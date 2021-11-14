География с продолжением. По всей планете в воскресенье писали Географический диктант

Сергей Шойгу отвечал на вопросы Геодиктанта в московской штаб-квартире РГО и отметил, что этот год стал рекордным: акция прошла в 120 странах на всех континентах. Фото: Вадим САВИЦКИЙ

О, как же приятно было встретить именно этот вопрос на Географическом диктанте - международной просветительской акции Русского географического общества, которая прошла в воскресенье.

Зачитала его Пелагея. Точнее, даже пропела - про «...полуостров недалеко от границы с Норвегией, который в Великую Отечественную сыграл важную роль в обороне Заполярья, которому посвящены следующие строчки:

А волны все стонут и плачут,

И бьются о борт корабля…

Растаял в далеком тумане (какой полуостров?),

Родимая наша земля…»

А затем своим бархатным голосом певица продолжила: «Варианты ответов: А) Рыбачий; Б) Керченский; В) Таймыр;

Г) Тамань...»

Ну конечно же, ответ «А»: Рыбачий - родимая наша земля, откуда всего месяц назад вернулась совместная экспедиция «Комсомольской правды» и Российского военно-исторического общества (подробнее об этом путешествии на отечественных внедорожниках NIVA-Travel - на kp.ru). Вот так неожиданно география соединилась с историей ХХ века и новейшей, а также с искусством - стихи и музыка про Рыбачий поддерживали нас всю дорогу. И позволили блеснуть на Географическом диктанте. Кстати, это был далеко не единственный вопрос из 30, когда требовались знания на стыке самых разных наук и искусств. И что удивительно - объединяла их всех именно география!

- Благодаря таким акциям многие начинают понимать, что география не так скучна, как может показаться, - заметил президент Русского географического общества Сергей Шойгу. - Это не только школьная программа, атласы и контурные карты. Когда в географию правильно погружаешься, то понимаешь, что это чрезвычайно увлекательное занятие. Взять хотя бы Курильскую гряду: у каждого острова в ней - отдельная история, которую можно копать очень и очень долго... Что мы и делаем в совместных экспедициях РГО и армии России...

По доброй традиции Сергей Кужугетович в очередной раз писал Географический диктант как простой участник. И на таких же условиях вместе с ним корпели над сложными вопросами в московской штаб-квартире РГО академики-географы, редакторы крупных российских СМИ (среди которых был и главный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин), известные путешественники. Правила были едины для всех сотен тысяч участников на планете - и в этом акция является не только просветительской, но и самой демократичной в мире.

В этом году, кстати, поставлен рекорд - работало около девяти тысяч площадок в 120 странах. Только в Антарктиде - на полярных станциях - их было зарегистрировано целых две! А самой высокой стала площадка на Международной космической станции.

Писал диктант и ваш покорный слуга - каждый раз радуясь как ребенок вопросам, которые изучались во время совместных экспедиций Географического общества и «Комсомольской правды». И подсказкам, которые частенько были скрыты в формулировке или визуальном оформлении самого задания. Так что внимательно читайте вопросы, когда сами будете писать Географический диктант. Для этого, кстати, не нужно ждать следующего года. Онлайн-тестирование открыто до 24 ноября на сайте dic.rgo.ru.

Удачи!