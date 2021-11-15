Павел Прилучный о Мирославе Карпович в онкоцентре: "Часто ездит туда"

Мирослава Карпович. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Павел Прилучный после развода с Агатой Муцениеце обрел личное счастье с Мирославой Карпович. На днях актер впервые заговорил о своей возлюбленной. Причем сделал это так нежно, что растрогал поклонников.

Павел Прилучный откровенно рассказал о своей возлюбленной Мирославе Карпович. По словам актера, актриса часто посещает онкологический центр. Там она оставляет большую часть своих заработков.

"Она детский психолог в онкологическом центре. Она очень часто ездит туда. Все, что благотворительность, - это Мирослава. 80 процентов ее времени и дохода уходит на благотворительность", - с нескрываемым восхищением отозвался о хрупкой красавице актер в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

По словам Прилучного, его девушка - человек очень скромный, свою благотворительную деятельность никак не афиширует. "Никогда не афиширует это, не выставляет ничего. Все, что пожалеть и отдать себя полностью, - это она", - поведал Павел.

К слову, артист и сам давно помогает нуждающимся. "Хорошими поступками хвастаться нельзя", - таково жизненное кредо отца двоих детей.

Стоит отметить, что Мира отлично ладит с отпрысками Павла. Не так давно они ездили в Сочи. Это не первый раз, когда актеры отправляются в отпуск вместе с детьми звезды сериала "Мажор" от первого брака. Летом 2020-го они побывали в Ялте.