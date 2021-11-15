Сын Ксении Собчак отказался возвращаться в Россию

Ксения Собчак с сыном Платоном. Фото: Инстаграм.

Ксения Собчак провела отпуск в солнечных Арабских Эмиратах. Больше недели телеведущая вместе с пятилетним сыном Платоном жила в фешенебельном отеле в Дубае. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается, и отдых Ксении подошел к завершению. Вот только знаменитая блондинка столкнулась с одной проблемой: ее сын категорически отказался возвращаться в Россию. Платон заявил, что хочет остаться за границей, где тепло и есть море.

Забавный диалог с наследником на эту тему телеведущая пересказала в Инстаграме.

«Платон, скоро поедем в Москву». «- Мам, а зачем нам в Москву? Давай подождем пока там тоже тепло будет». Да, в купальнике в Москве сейчас не походишь, - констатировала телеведущая.

Платон заявил, что хочет остаться за границей, где тепло и есть море. Фото: Инстаграм.

При этом Ксения не упустила возможности похвастаться стройной фигурой в леопардовом бикини. Собчак проводит много времени в спортзале и может по праву гордится своим телом. Телеведущая продемонстрировала подтянутый пресс, тонкую талию и стройные ноги.

Ксения уже не впервые сталкивается с сибаритством сына. В свои пять лет Платон заявляет, что ему больше нравится обедать в ресторане, чем дома. А когда Ксения три дня назад, катая наследника по Дубаю в лимузине, предложила Платону проехаться на метро, мальчик ответил категорическим отказом. Ксения опубликовала в сториз видео, в котором она предлагает своему сыну покататься на поезде метро. На что он твердо говорит "нет". Телеведущая удивилась и попыталась убедить малыша, что метро - это интересно. «Нет», - однозначно ответил Платон.

«Мальчик прям совсем не дурак», — заключила Собчак и подмигнула в камеру.

Ранее в Инстаграме Ксения высказалась по поводу отдыха в столь популярных у россиян Арабских Эмиратах. Телеведущая призналась, что ей не очень нравится Дубай, но в холодное время года этот курорт – почти единственная возможность отдохнуть на теплом море с ребенком без изнуряющего длительного авиаперелета.

- Дубай - для меня странное место. Здесь все немножко пластиковое, такой глобальный «Дубай-дизайн» и все про «казаться», а не быть. Но далее я задаюсь справедливым вопросом , и хочу переадресовать своим подписчикам -путешественникам: где еще в ноябре-декабре есть теплое море, вкусные рестораны, нормальный сервис, не более 5 часов лета от Москвы , и инфраструктура для детей? Мне кроме Египта в голову ничего не приходит, - считает телеведущая.

Ксения не упустила возможности похвастаться стройной фигурой в леопардовом бикини. Фото: Инстаграм.

До того, как поехать в Эмираты, Ксения уже слетала на отдых в Европу. Поездка в Италию, где звезда отметила свое 40-летие, у Ксении организовалась спонтанно. В России объявили длинные выходные из-за вспышки COVID-19, и Собчак решила провести это время за границей. Телеведущая объявила, что не желает сидеть дома на карантине, поэтому улетает за рубеж.

- Я привилась, причем давно, - заявила теледива. - Почему я должна страдать из-за несознательных граждан и Егора Бероева (напомним, актер выступает против вакцинации - Ред.), из-за которых мы не можем выработать коллективный иммунитет? Ну и потом, я человек крайне рациональный, и не понимаю почему с такими жуткими цифрами заболевания рестораны и спортзалы представляют угрозу, а метро - нет? Это как? Закрывать либо все, либо ничего. Поэтому улетаю туда, где карантина решительно нет.