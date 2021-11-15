Внебрачный сын сделал Игоря Крутого дедушкой в четвёртый раз

Возможно, кроху назовут Игорем, в честь знаменитого деда Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В понедельник, 15 ноября, композитор Игорь Крутой принимает поздравления от самых близких. Он стал дедушкой в четвёртый раз. Событие особо примечательно, учитывая что осчастливил маэстро его внебрачный сын, тот самый Яков Крутой.

Я стал отцом, - написал на своей странице в Инстаграм Яков Крутой и разместил фото крошечных пяточек новорожденно малыша и снимок со счастливой женой.

На халате Якова эмблема: "родился сын" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кто родился: мальчик или девочка, подписчикам не сообщили.

"Рядом с фото пяточек смайлик львёнка, значит мальчик", - предположил кто-то в комментарии.

Но если присмотреться, то можно не гадать. На халате Якова эмблема: "родился сын".

Возможно, кроху назовут Игорем, в честь знаменитого деда. Напомним, Якова его мама назвала в честь отца композитора. То есть малыш станет полной тезкой деда - Игорь Яковлевич Крутой. Сам композитор узнал всю правду о внебрачном сыне спустя 28 лет после его рождения. Официально он признал Якова только этим летом.

Напомним, впервые слухи о существовании еще одного чада композитора появились в 2019-м. И тогда поводом тоже стал день рождения Игоря Крутого. Приемная дочка Виктория разметила на своей странице в Инстаграм семейное фото с подписью: «поздравляем нашего папу», на котором помимо уже названых детей засветился никому неизвестный мужчина.

Только спустя два года тайну появления на свет Якова Крутого впервые раскрыла kp.ru. В эксклюзивном интервью нашему изданию семейные секреты открыл москвич Сергей Мирошников. Именно его отчество и фамилию до 28 лет носил Яков. А потом, сменив их, из Якова Сергеевича Мирошникова превратился в Якова Игоревича Крутого.

Напомним, Яков родился в 1991 году в семье Сергея и Ирины Мирошниковых. 28 лет Сергей считал мальчика родным сыном. Правду ему рассказал сам Яков. Об измене мужу с композитором Ирина, которая в 90-х работал продавцов с одном из столичных гастрономов, призналась сыну перед смертью. В итоге Яков, на тот момент ему было 28 лет, нашел Игоря Крутого и вместе они дважды прошли тест ДНК. После смены имени и фамилии Яков перестал общаться с воспитавшим его отцом. Сергей до сих пор тяжело переживает эти события, Яков был его единственным ребенком.