В США идентифицировали грабителя века

Теодор Конрад стал одним из самых разыскиваемых преступников Америки.

11 июля 1969 года выпало на пятницу. 20-летний кассир Теодор Конрад, пожелав коллегам хороших выходных, покинул помещение банка в Кливленде, в котором работал, и больше его никто и никогда не видел.

Конрад не раз говорил друзьям, что обожает фильм Стива Маккуина «Дело Томаса Крауна». Главный герой этой картины – ограбивший ради спортивного интереса банк миллионер. Но никто не придал этому значения, даже после того, что Конрад сказал, что и сам бы не прочь без особых усилий поживиться наличными.

Ни в понедельник, ни во вторник кассир на работу не явился. Ревизия сейфов подтвердила самые худшие подозрения – из банка пропало $215000 (сегодня с учетом инфляции и изменений индекса покупательской способности эта сумма составила бы $1700000).

Теодор Конрад стал одним из самых разыскиваемых преступников Америки. Но ФБР так и не удалось выйти на его след.

И только после того, как в штате Массачусетс в мае этого года от рака легких скончался некий Томас Рэнделл, незадолго до своей смерти ставший банкротом, стало ясно, что Рэнделл и Конрад – одно лицо. Идентификации помогла патологоанатомическая экспертиза.

Соседи покойного рассказали, что целых полвека Рэнделл безвыездно жил в Массачусетсе, не привлекая особого внимания к своей персоне. По иронии судьбы, его дом располагался неподалеку от места, где снималось «Дело Томаса Крауна».

Поиски Конрада никогда не прекращались. Агенты ФБР колесили по всей стране, они побывали даже на Гавайях, но смогли идентифицировать преступника, лишь после того, как его не стало.