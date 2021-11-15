Израильский министр – выходец из России признан одним из самых сексуальных мужчин страны

Министр туризма Израиля Йоэль Развозов. Фото: ru.wikipedia.org

В Израиле подвели итоги конкурса Pplus Sexy Man-2021, определившего самых сексуальных мужчин года.

Четвертую строчку рейтинга занял министр туризма Йоэль (Константин) Развозов.

– Развозов вернул нам веру в то, что избранные должностные лица могут выглядеть так. А еще, что Израиль в этом году будет наводнен туристами, – пишут местные СМИ.

Первое и второе места в конкурсе достались профессиональным моделям Рону Данкеру и Томеру Коэну, третье – адвокату и звезде реалити-шоу Тому Хаймову.

Мнения пользователей Сети разделились: некоторые из комментаторов утверждают, что министру принимать участие в подобном конкурсе не следует, другие же порадовались за чиновника. Впрочем, многие утверждают, что своей победой Развозов обязан внешней схожестью с известным актером Дэниелом Крейгом.

Будущий глава Министерства туризма Израиля родился в СССР – в столице Еврейской автономной области, городе Биробиджане в 1980 году. Когда ему было 11 лет, семья репатриировалась в Израиль.

Развозов имеет степень бакалавра по бизнес-менеджменту. На его счету – победы в спортивных состязаниях: 1-е место в чемпионате Израиля по дзюдо, две серебряные медали, завоеванные на чемпионатах Европы. В 2004 году он представлял Израиль на Олимпийских играх в Афинах.

Министерство туризма Израиля Развозов возглавляет с июня 2021 года.