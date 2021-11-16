Сергей Галанин: Я не агитирую, но за антителами надо следить

Лидеру групп «Серьга» и ВИА «Борщевик» - 60! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Что с тобой сделал русский рок, парень? Такой молодой, а уже Сергей Галанин», - пела группа «Тараканы». Он и правда вошел в пантеон легенд русского рока. Лидер группы «Серьга» (а с недавних пор и ВИА «Борщевик») и автор хитов «А что нам надо», «Страна чудес», «Спокойной ночи» и многих других, все такой же кудрявый и жизнерадостный Сергей Галанин 16 ноября, страшно представить, отмечает 60-летие. Музыкант только вернулся из Дубая, где отыграл корпоратив, а теперь готовится к двум большим праздничным концертам в Питере (25 ноября) и Москве (2 декабря).

- Сергей Юрьевич, как бодрость духа? Как встречали Эмираты? Все в масках?

-На улице нет, конечно, но вообще - да, спрашивают. В ресторане и отеле, если ты не принимаешь пищу, то должен быть в маске. Полиция не вяжет, но в магазинах и закрытых пространствах намекают: надевайте маску, пожалуйста.

- Вы же переболели?

- Да, было дело. В прошлом году перенес. На кислороде не лежал, но под капельницами был. 10 дней в 52-й больнице. Очень хорошие врачи.

- Та самая больница, где спасли певицу МакSим.

- Да-да. Когда я лежал, там был Юрий Башмет. До этого был актер Юрий Назаров, которого тоже вытащили после серьезного поражения легких. А со мной в палате лежал оперный певец Евгений Поликанин — он поет и в Большом, и в театре Станиславского.

- Как после этого вы относитесь к вакцинации? Ваш товарищ и коллега Константин Кинчев яростно борется против «жидкого чипирования», считает это цифровым рабством и проводит подпольные концерты.

- А я вакцинировался. Через полгода после того, как переболел, у меня брали кровь. И сказали, что антител нет. Тогда я взял и летом сделал прививку. Мы всей семьей сделали. Мне кажется, это правильно. И по работе надо, хотя мог бы и с ПЦР-тестом разъезжать. Просто у меня как у человека из прошлого века доверие к врачам, особенно военным, велико. Я не агитирую, но за антителами надо следить. Другой вопрос, что вирус пришел не на год и не на два, может, на всю жизнь. И это ограничивает нас. Поэтому опасения Константина Евгеньевича отчасти разделяю. На новом альбоме «Своим чередом» (выходит 19 ноября) у меня есть песня «Третья мировая», там как раз об этом припев - третья мировая, в том числе и коронавирусная. В тотальную подконтрольность скатиться не хотелось бы.

- Впереди два больших концерта. Как идут репетиции? Перенесенный коронавирус сказался?

- Поначалу после болезни ощущалась некая усталость, что ли. Легкая вялость. Я преодолел ее. С легкими вроде бы все нормально. Да и чем дальше, тем сложнее понять, в чем проблема — все-таки я уже не юноша. А репетиции только предстоят. Сейчас к юбилею каждый день съемки: эфиры, Первый канал, «Вечерний Ургант», так что даже отметить некогда будет. С друзьями, получается, не соберемся толком на сам день рождения. Выходит так, что 2 декабря в «Крокус Сити Холл» и отметим. Там же и полтинник 10 лет назад отмечал — вот это был юбилей! А 60 — ну, просто круглая дата.

Музыкант только вернулся из Дубая, где отыграл корпоратив, а теперь готовится к двум большим праздничным концертам в Питере (25 ноября) и Москве (2 декабря). Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- В Питере программа будет отличаться?

- Да, там я спою в БКЗ «Октябрьский» 25 ноября будет оркестр и группа «СерьГа», чего не будет в Москве. Здесь в столице мы сыграем часть песен с моей сольной пластинки «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1» с музыкантами Гарика Сукачева — я это называю ВИА «Борщевик». Должны появиться, конечно, и московские друзья (Александр Скляр, Иван Охлобыстин и другие). Дай бог, чтоб все дошли. Потому что сейчас так: если кто не приходит, это значит, что вмешалась лихоманка.

«Как можно играть концерты на Украине после Одессы 2 мая 2014 года?»

- Еще в конце 90-х во время войны в Чечне были написаны строчки «А в двух шагах идет война, слез и горя до хрена». Песня звучит актуальной и сейчас. Ваши друзья — Александр Скляр и Гарик Сукачев — активно поддерживали Донбасс, вы тоже выступали в Донецке. После этого проблем с коллегами по российскому шоу-бизнесу, где смельчаков больше нет, не возникало?

- С друзьями могу подискутировать на эту тему, когда выпьем (смеется). Но без ругани. А что касается мира музыки… может, и были какие-то закулисные шушукания. Но как я мог иначе? Как можно, к примеру, играть концерты на Украине, после того, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года (массовое убийство жителей в Доме профсоюзов. - Авт.)? Не очень понимаю, как наши другие ребята-музыканты туда ездят. Прикрываются такими фразами, мол, «мы поем для людей», «музыка вне политики». Но я так не могу. Об этом ведь думаешь постоянно. Тогда у меня и родилась песня «Ромео и Джульетта» — это дань памяти сгоревшим в Одессе. Потом была песня «Рай», которую мы никогда не играли, потому что она живет сама по себе. Когда и где ее играть? На Дне Победы? Ну, все-таки это праздник, хоть и со слезами на глазах. Так что спеть пока негде, но и не написать не смог («И снова рай переполнен детьми/Они отвечают за взрослых/А взрослые, вроде, хотят быть людьми/Но это без веры непросто»).

- Получается, тема не оставляет вас.

- Так и новый альбом во многом посвящен войне. Его бы даже можно было так и назвать: «Война». Но это тяжелое слово. В названии «Своим чередом» все-таки есть надежда. При том, что это жесткий альбом.

- В заглавной песне есть такие строчки: «Хочешь продолжения? Природу-мать не трожь!». Можно ли считать новый альбом гимном традиционным ценностям?

- Абсолютно. Дань традициям. И как верно цитирует Никита Сергеевич Михалков французского историка Жана Жореса: «Традиции — это не сохранение пепла, а раздувание огня». За это и надо сражаться, раз музыка — мое оружие. Если мы хотим сохраниться как человечество. На новой пластинке у меня есть четыре песни про Великую Отечественную: «Воскресение» (22 июня)» (дуэт с Александром Маршалом), «Мишка-Мишутка» о блокадном Ленинграде, «Тебя не сломать» и «Это точно про меня» — про 9 мая. Затем песни про современность — «Третья мировая», «Колокольный звон» и «Веселая тема», где простые слова: «Для кого-то жизнь — веселая игра, и по барабану вопрос души и тела, но пока не поздно, понять пора, что жизнь весьма серьезное дело и жизнь весьма короткое дело». Отчасти это о том, что в мире постоянно полыхает. Отчасти о том, что мы стали нежные и прячемся за комфортом, удобствами. Некоторые песни, кстати, были написаны на карантине: такие зарисовки под гитару.

Лидер группы «Серьга» (а с недавних пор и ВИА «Борщевик») и автор хитов «А что нам надо», «Страна чудес», «Спокойной ночи» и многих других, все такой же кудрявый и жизнерадостный Сергей Галанин 16 ноября, страшно представить, отмечает 60-летие. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«То, что происходит на уровне Моргенштерна — это болезнь всей планеты»

- «Веселая игра» - это про Моргенштерна наверняка. Следите за его творчеством?

- Ну, не слежу, конечно. Но мимо пройти сложно, разумеется. Вынужден слышать. В соцсетях тоже ведь иногда появляюсь, хоть разговор там обычно веду о музыке. Так что подобные явления созерцаю, хотя что там созерцать...

- И все же: рок-н-ролл мертв?

- Дело не в роке. Отмирает красивое. Сегодня все, что связано с глубиной, поиском смысла, человечности, — большая проблема. А рок-н-ролл в СССР и России все-таки слову уделял большое внимание. Был он протестом или нет, неважно. Не всегда. Но зато всегда ставились важные вопросы. Мы старались говорить об этом, бороться за души людей, что ли. Возможно, потому что выросли на советской системе образования: и книги читали, и честное человеческое отечественное кино смотрели, где герои переживали. И мы вместе с ними. А то, что происходит сейчас на уровне 23-летнего Моргенштерна, — так просто поменялись ориентиры. Это болезнь всей планеты. И началось давно. Современное искусство увело и архитектуру, и живопись в сторону Голливуда, дворцов из папье-маше. Золото и деньги встали на первое место. Раньше нас уводили от этого — были идеалы, герои, примеры в советское время. Кичиться богатством считалось постыдным. Теперь все иначе: деньги стали религией. У кого толще лопатник, тот и красивее.

- Деньги это плохо?

- Сами по себе нет. Это инструмент, помогающий достигать благих целей. Я не за то, чтоб отменять деньги и уходить в землянки. Нет. Просто мы живем не для того, чтоб пить и жрать. Без этого нельзя, но это не самоцель. Теперь люди не понимают, зачем им учиться, зачем работать, зачем молиться или раскаиваться. Девиз другой: «Если ты такой умный, то почему такой бедный?». Бога выгнали из души, образовалась пустота, которую тут же заполняют алчность, тщеславие, гордыня и уныние. Так всегда. Колбаса — это нормально, но нельзя всегда питаться только ей. Должна быть и духовная пища.

Сын Павел Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ваши взрослые сыновья разделяют вашу позицию? Валить из России не собираются?

- У нас один взгляд на глобальные вещи. Несмотря на то, что Павел (34 года) и Тимофей (20 лет) — молодые ребята, они не относятся к тем, кто поливает нашу страну: какие мы плохие, как у нас все безнадежно и так далее. Они все понимают и помнят, видят изменения и испытания, которые проходит страна. И уникальность России прекрасно осознают. Мы может спорить на отдельные темы или эпизоды, но всегда аргументированно. Младший учится в Высшей школе телевидения МГУ у Виталия Третьякова — настоящего государственника и консерватора. Старший — свободный художник, создает работы, занимается автомобилями, прошел через веселую московскую жизнь: рэп-культуру, Black Star, вот это все, при этом сохранил почерк, индивидуальность и вкус.

- Он же папа вашей внучки.

- Да, в этом смысле Павел Сергеевич не зря появился на свет. Авдотья (4 года) уж внешне точно в меня! Как сложится ее судьба дальше, посмотрим. Хочется, чтобы росла счастливой и здоровой. Нашла интересный род деятельности. Рисованием интересуется, мультипликацией отечественной — «Смешарики», «Маша и Медведь». Песенку «Бременские музыканты» поет вместе со мной. Это ведь крайне важно, что ребенок впитывает. И какие фильмы начинает смотреть. Все это формирует ментальность. Если герои с детства только спайдермены и прочая выдуманная хрень, полулюди-полу-не-пойми-кто, то это грустно.

Сын Тимофей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«К себе надо относиться правильно»

- Давайте о веселом: 60 лет. До пенсии уже недалеко?

- Я должен был выйти до реформы, а теперь сдвинулось как-то на два с половиной года, и выйду на пенсию, получается, в 62,5 года (в 2021 году на пенсию смогут выйти мужчины в возрасте 61,5 год. - Авт.). Не думаю, что этот шаг с пенсионной реформой был правильным. Возможно, экономически необходимый, но поспешный. Может, и к вакцинации теперь народ не с большим доверием относится именно поэтому. Но я не возмущаюсь. Возмущаться — дело бестолковое. Делай свое дело и живи свою жизнь. Моя позиция такая.

Внучка Авдотья Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Оглядываясь назад, скажите, положа руку на сердце, - а что нам надо?

- Сложный вопрос. К себе надо бы относиться правильно. А то мы, как говорят, что имеем — не храним, потерявши — плачем. Стать бы нам поответственнее к тому, что люди тысячелетиями нажили для нас. Нельзя это разбазаривать. Прежде всего, внутри себя. А для этого надо всегда спрашивать: «А ты-то сам соответствуешь тому, чего от других требуешь?». Так что надо заниматься собой. Беречь себя и страну. Обязательно. Она совсем не уродина. Следите за собой. Чистоты не бывает много (смеется).