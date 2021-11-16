Конец эпохи бензина? На чем будут ездить наши автомобили в 2030 году

Заменят ли электромобили привычные нам машины с двигателями внутреннего сгорания? Куда движется рынок бензина и дизеля и на каком уровне находится их качество? Чем улучшенное топливо отличается от обычного? Эти вопросы стали главными темами третьей «Прямой линии» по качеству моторного топлива. Онлайн-эфир прошел во Всемирный день качества, а его зрителями стали тысячи автолюбителей по всей стране.

ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

Прогресс не остановить. То, что вчера мы видели в фантастических фильмах, сегодня стало реальностью: электромобили уже ездят по отечественным дорогам, в Москве и Петербурге тестируют беспилотники. И это только начало: мировые автопроизводители до 2030 года собираются потратить более 500 миллиардов долларов на производство электрокаров! Похоже, совсем скоро наша с вами жизнь кардинально поменяется.

- Трансформация автомобильного рынка и правда происходит, производители ищут наиболее эффективные решения и технологии. Какое именно направление будет выбрано, прогнозировать пока сложно, альтернатив много, но уже сейчас нужно готовиться к переменам, - говорит заместитель главы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Кулешов.

Впрочем, пересесть всей страной на электрокары быстро не получится. Замена автопарка и создание инфраструктуры для этого потребует колоссальных вложений.

- Мировые концерны уже заявили, что в Европе они переходят на электрическую линейку автомобилей. Гонку электрокаров подогревают заявления властей разных стран о запрете продаж машин с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Но бензин и дизель в ближайшее десятилетие никуда не уйдут как в Европе, так и в России. Поэтому один из актуальных вопросов сегодня - как сделать двигатели внутреннего сгорания максимально эффективными и безопасными, - говорит представитель международного испытательного центра APL (Германия) в РФ и странах СНГ Павел Карташов.

Слева направо: Пётр Шкуматов, Алексей Кулешов, Ольга Шанаева, Виктор Чуяков, Павел Карташов. Автор фото: Дмитрий Бурмистров

ИННОВАЦИИ ПОД КАПОТОМ

Электрокары и беспилотники как массовый вид транспорта - это все-таки будущее, хоть и не совсем далекое. Но и привычные нам автомобили под капотами уже совсем не те, что были раньше. Двигатели непрерывно совершенствуются, становясь более мощными и экологичными. А значит, меняется и привычное нам топливо - бензин и дизель. Ведь оно должно обеспечивать максимальную эффективность и долговечность моторов. Топливо, произведенное на крупных нефтеперерабатывающих заводах в России, ничем не уступает европейским аналогам.

- В целом топливо в России не хуже, чем в Европе, если мы говорим про то, которое выпускается в соответствии с установленными нормами, - это требования технического регламента Евразийского союза. Сегодня в России действует так называемый стандарт Евро-5, это достаточно экологичное топливо. Но на рынке есть фальсификат, когда в бензине или дизеле содержится большое количество серы и других присадок. Хотя даже здесь можно говорить о положительной тенденции. Если взять 2015 - 2016 годы, то некачественное топливо продавали 20 - 25% АЗС. По итогам 2020 - 2021 годов эта цифра снизилась до 7%, и мы планируем свести ее к минимуму, - добавил Алексей Кулешов.

Виктор Чуяков, Павел Карташов. Автор фото: Дмитрий Бурмистров

ТОПЛИВО НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Требования к топливу для современных двигателей - значительно строже знакомого нам Евро-5. К примеру, ведущие мировые ассоциации автопроизводителей, в число которых входят все топовые бренды, объединили свои требования к топливу в так называемой Всемирной топливной хартии. Чтобы им соответствовать, топливные компании создают улучшенные виды бензина и дизеля. Им придают дополнительные свойства - повышая, к примеру, коррозионную устойчивость, смазывающую способность, защиту и очистку элементов топливной системы. Соблюдение этих норм приводит и к сокращению вредных выбросов в выхлопе. Такое топливо производят как европейские, так российские предприятия.

Но важно не только произвести улучшенное топливо, но и доставить его до потребителя, сохранив все свойства. Здесь главный фактор - значительная удаленность немногочисленных мощных и технологичных нефтеперерабатывающих заводов от тысяч точек сбыта - АЗС, разбросанных по всей стране.

Павел Карташов, инженер гоночной команды G-Drive Racing Дэвид Лич (на экране). Автор фото: Дмитрий Бурмистров

- Процесс транспортировки топлива сложный - это многоэтапная логистическая цепочка: доставка по железной дороге, хранение на распределительных нефтебазах, транспортировка в бензовозах до АЗС. На каждом из этапов важен постоянный контроль как качественных, так и количественных параметров нефтепродуктов. Крупные нефтеперерабатывающие компании могут себе позволить автоматизировать контроль на всех этапах доставки от завода до АЗС и практически полностью исключить ручные операции, механические ошибки, а значит, и риски ухудшения качества. А вот рынок частных АЗС, к сожалению, пока не всегда обладает такими возможностями, - говорит руководитель системы контроля качества и количества нефтепродуктов в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков. - Развитие технологий двигателестроения и нефтепереработки должно идти в связке с инновациями сохранности топлива. Только с их помощью можно гарантировать безупречное качество бензина и дизельного топлива, а значит, и надежную работу современного мотора. Сегодня параметры топлива может анализировать искусственный интеллект, а ручные проверки уже заменяет автоматизированный контроль. Широкое использование таких технологий должно стать трендом современного топливного бизнеса.

Отсюда вывод: если не хотите проблем с некачественным топливом, заправляйтесь на сетевых АЗС крупных компаний.

Ольга Шанаева, Виктор Чуяков, Павел Карташов. Автор фото: Дмитрий Бурмистров

НА ЧЕМ ЕЗДИТЬ БУДЕМ?

И все же, какие автомобили будут в тренде лет через 5 - 10? Электрокары или те, что ездят на привычном бензине, дизеле, газе?

- Думаю, для россиян здесь особого выбора нет - для нас актуальны автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это очевидно, так как электроинфраструктура в нашей стране развита слабо и стоимость электромобилей очень высока. Думаю, электрокары сегодня востребованы в кругу людей, которые хотят быть на острие перемен и готовы испытывать новые технологии. Те, кому важна экологичность транспорта, могут рассмотреть покупку гибридного авто, где расход топлива меньше и экологичность выше, - говорит Алексей Кулешов.

В любом случае, какими бы ни стали автомобили будущего, останутся с нами традиционные виды топлива или нет, - ориентиры у государства и ответственного бизнеса останутся прежними: это сильная система контроля качества, постоянная модернизация отрасли и забота об интересах клиентов.